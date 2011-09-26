نخستین روزنامه آذربایجان غربی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب امتیاز و مدیرمسئول آراز آذربایجان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در صفحه اول این روزنامه عکسی از نخستین شماره، آخرین شماره هفته‌نامه و پیش‌شماره اول آراز آذربایجان با تیتر آراز با مهر آمد به چشم می‌خورد .

وی در ادامه "آراز آذربایجان پیشتاز و خط ‌شکن عرصه مطبوعات آذربایجان غربی" و" لازمه ابقای نخستین روزنامه آذربایجان غربی حمایت مسئولان است" را از جمله عنوانهای اصلی صفحه نخست پیش ‌شماره این روزنامه دانست.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول اولین روزنامه آذربایجان غربی در تببین اهداف این روزنامه در یادداشت خود با عنوان "برای تاریخ می‌نویسم" در اولین پیش شماره این روزنامه نوشته است: تمجید و تشویق مدیران توانا و کارآفرین و انتقاد به قصد اصلاح امور همواره یکی از موارد مهم سیاستگذاری روزنامه به شمار می‌رود.

وی اضافه کرده است: آراز آذربایجان انتظار ارائه کمکهای مادی از سوی مسئولان نداشته چرا که متاسفانه در ماورای کمکهای مالی انتظاراتی نهفته خواهد بود که در تضاد با آرمانهای روزنامه آراز آذربایجان بوده و داشتن سعه صدر بعنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت از خواسته ها و توقعات این روزنامه از مسئولان و مدیران است.

انتشار روزانه اولین روزنامه آذربایجان غربی از 30 مهر

در پیش ‌شماره یکم نخستین روزنامه آذربایجان غربی که امروز منتشر شد، مقالات اعضای شورای نویسندگان در معرض دید مخاطبان بوده و گستره فعالیت این روزنامه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی است .

امروز نخستین پیش ‌شماره این روزنامه به زیر چاپ رفته، دومین پیش شماره به فاصله شش روز یکشنبه آینده 10 مهرماه، سومین پیش ‌شماره 16 مهر، چهارمین پیش ‌شماره 20 مهر، پنجمین پیش ‌شماره 23 مهر، ششمین پیش شماره 25 و آخرین پیش ‌شماره 27 مهر منتشر می شود .

نخستین شماره روزنامه آراز آذربایجان غربی به صورت پیاپی از روز شنبه 30 مهرماه در پیشخوان روزنامه ‌فروشی‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت .

به ‌استناد مدارک موجود تاریخی و کتاب‌های متعدد منتشر شده تاریخ مطبوعات کشور حدود 160 سال پیش نخستین نشریه شهرستانی ایران در شهرستان ارومیه منتشر شده است .

ارومیه که پیشرو در انتشار نشریات شهرستانی بوده برای استمرار و تداوم فعالیت های مطبوعاتی چهارمین شهر ایران است که بعد از شهرهای اصفهان، تهران و تبریز صاحب چاپخانه شده است .