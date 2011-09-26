به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، مقامات آمریکایی پس از حمله اخیر به سفارتخانه این کشور در کابل تصمیم به حمله به گروه حقانی مرتبط با طالبان گرفته اند.

گفتنی است با گذشت تقریبا 10 روز از حمله انتحاری به سفارت آمریکا در افغانستان، "مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده شبکه تروریستی حقانی و سازمان اطلاعاتی پاکستان را پشت پرده این حمله عنوان کرد.

بر این اساس، پس از انتشار گزارشهایی در زمینه آغاز حمله آمریکا به گروه حقانی در منطقه وزیرستان، نیروهای مسلح اعم از هوایی و زمینی در این منطقه به حالت آماده باش کامل درآمده اند.

خاطرنشان می شود مهاجمان انتحاری روز 22 شهریور ماه با ورود به یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی سفارتخانه آمریکا اقدام به پرتاب راکت به این سفارتخانه کردند.