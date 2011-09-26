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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

بوکس قهرمانی جهان - باکو/

برنامه مبارزه بوکسورهای ایران اعلام شد

برنامه مبارزه بوکسورهای ایران اعلام شد

برنامه مبارزه بوکسورهای ایرانی حاضر در رقابت های جهانی آذربایجان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بوکس قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز دوشنبه با حضور 685 بوکسور از 127 کشور جهان در سالن نمایش باکو آغاز خواهد شد.

رضامرادخانی، بوکسور وزن 91 کیلوگرم کشورمان، امروز با حریفی از قرقیزستان دیدار خواهد کرد و در صورت پیروزی با نماینده چین روبه رو می شود. ایمان طیبی، نماینده وزن 52 کیلوگرم ایران، سه شنبه با حریفی از گرجستان رو به رو می شود و آرمین امجدیان در 56 کیلوگرم با چین دیدار می کند.

بر پایه این گزارش، احسان روزبهانی در 81 کیلوگرم روز چهارشنبه با بوکسور ارمنستان دیدار خواهد کرد و روز پنج شنبه دو بوکسور کشورمان به نام های امین قاسمی پور (69 کیلوگرم) و جاسم دلاوری (91+ کیلوگرم) به ترتیب با حریفانی از آمریکا و بلغارستان دیدار خواهند کرد.

مهدی تولوتی در 64 کیلوگرم روز جمعه با فیلیپین مبارزه می کند و محمد مومیوند در 60 کیلوگرم با حریفی از ایرلند روبه رو می شود. روز شنبه هم آخرین بوکسور ایران محمد ستارپور در 75 کیلوگرم با نماینده ای از مراکش رقابت خواهد کرد.

کد مطلب 1417048

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