به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس افشار با اعلام این خبر هدف این جشنواره را آشنایی با اصول و استانداردهای نشر در روابط عمومی، معرفی آثار برتر به منظور الگوسازی در حوزه انتشارات و توسعه و ارتقای سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دانست.

وی با اشاره به رسالت انجمن متخصصان روابط عمومی مبنی بر برنامه‌ریزی برای ارایه راهکارهای مناسب برای حرکت به سوی آموزش و نشر الکترونیک گفت: برگزاری این جشنواره با همکاری دانشگاه‌ها، روابط عمومی‌های وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی در پنج بخش رقابتی، آموزشی و نمایشگاهی در 2 گروه تهرانی و استانی شکل گرفته و فضایی فراهم شده است که فعالیت‌های انتشاراتی روابط عمومی‌های کشور در معرض ارزیابی و قضاوت داوران قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود و فرصتی باشد تا از این طریق به تکامل بیشتری برسند.

افشار با اشاره به نمایشگاه جانبی جشنواره گفت: در جشنواره ملی انتشارات در بخش نمایشگاه فرصتی ایجاد می‌شود تا روابط عمومی‌ها با دستاوردها و توانمندی‌های یکدیگر آشنا شوند و این امر هم به نوبه خود به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و خدمات انتشاراتی روابط عمومی‌های کشور کمک می‌کند.

رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی همچنین از برگزاری دو کارگاه آموزشی در این جشنواره خبر داد و گفت: در روزهای اعلام شده دو کارگاه آموزشی با عنوان‌های اصول و فنون طراحی و تولید بروشو و برنامه ریزی انتشارات با حضور استادان مربوطه برگزار می‌شود.

افشار اضافه کرد: همایش تخصصی تولید محتوا در جنب جشنواره برگزار می شود که علاقمندان می‌توانند در این زمینه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

همچنین طی حکمی از سوی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی، مهدی باقریان به عنوان دبیر اجرایی هفتمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی معرفی شد.