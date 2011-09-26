به گزارش خبرگزاری مهر، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دکتر شایقی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی را به سمت سرپرست دفتر بنیاد نخبگان استان اردبیل منصوب کرد.

دکتر نسرین سلطانخواه در این حکم خطاب به دکتر حسین شایقی آورده است: نظر به ضرورت تمهید و تسهیل شکوفایی و ثمربخشی نخبگان عزیز در استان اردبیل و ایجاد و تقویت همفکری و همکاری میان نخبگان و مسئولان آن استان و با توجه به مراتب علمی، تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید، جنابعالی را به مدت سه سال به عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان اردبیل منصوب می کنم.



رئیس بنیاد ملی نخبگان در این حکم خاطر نشان کرده است: شایسته است با اتکال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آیین‌نامه تأسیس و اداره دفتر نخبگان استان و مصوبات هیئت امناء بنیاد و با بهره مندی از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر در سطوح مختلف، به هماهنگی امور مربوط به نخبگان و کمک به شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر و پشتیبانی از تلاشهای ذی قیمت آنها با استفاده بهینه از توانمندیهای گسترده و ارزشمند استان همت گمارید.



دکتر حسین شایقی عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی است. عضو و دبیر کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان اردبیل، عضو هیئت ممیزه دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد اردبیل، پژوهشگر نمونه گروه فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی و پژوهشگر نمونه کشوری بخشی از سوابق اجرایی و پژوهشی وی است.