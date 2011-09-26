اولین تاثیر پرداخت نشدن یارانه ها بر خرابی واگنها است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد قلی ها با بیان این مطلب اظهار کرد: عدم پرداخت یارانه بلیت مترو توسط دولت مشکلات زیادی را برای ما ایجاد می کند و برای آنکه خدمات رسانی مترو دچار مشکل نشود مجبوریم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل را در اولویت قرار دهیم و دیگر قادر به تعمیر و تامین قطعات یدکی مورد نیاز قطارها نیستیم که این مساله تاثیر مستقیم بر خرابی واگن ها و تجهیزات مترو دارد.

وی با بیان اینکه افزایش چند برابری هزینه برق مترو نیز بر مشکلات دامن زده گفت: در زمینه برق مترو منتظر پاسخ استفساریه مجلس هستیم تا تکلیف مان روشن شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد: تفاوتی که مترو با سایر سامانه های حمل و نقلی دارد این است که وقتی یک قطار دچار مشکل می شود ، کل خط مسدود شده و تمام ایستگاه ها دچار تجمع مسافر می شوند و قطارهای بعدی مجبور به توقف اند و تعداد زیادی از مسافران حتی در قطارهای داخل تونل ها می مانند، به همین دلیل مساله تعمیر و نگهداری واگن ها باید به طور مداوم و دقیق صورت گیرد که متاسفانه با عدم پرداخت یارانه بلیت مترو در این زمینه دچار مشکل هستیم.

قلی ها ادامه داد: متاسفانه از ابتدای سال تاکنون ریالی از یارانه بلیت مترو از دولت دریافت نکرده ایم که امیدواریم این اعتبارات هرچه سریع تر محقق شود تا با مشکلات جدی تر مواجه نشویم.

