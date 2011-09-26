به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی دور سوم رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور تیم گیتی پسند به عنوان میزبان بازی به مصاف ابومسلم خراسان می رود.

این دیدار در یکی از روزهای 14 یا 15 مهر ماه جاری برگزار می شود .

گیتی پسند در دور اول استراحت داشت و در دور دوم موفق شد تیم دسته اولی داماش تهران را از پیش رو بردارد .

برنده دیدار دو تیم گیتی پسند اصفهان و ابومسلم خراسان به مصاف تیم لیگ برتری ملوان بندرانزلی خواهد رفت .