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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

در جام حذفی/

گیتی پسند به مصاف ابومسلم خراسان می‌رود

گیتی پسند به مصاف ابومسلم خراسان می‌رود

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان در دور سوم جام حذفی باشگاه های کشور میزبان تیم ابومسلم خراسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی دور سوم رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور تیم گیتی پسند به عنوان میزبان بازی  به مصاف ابومسلم خراسان می رود.

این دیدار در یکی از روزهای 14 یا 15 مهر ماه جاری برگزار می شود.

گیتی پسند در دور اول استراحت داشت و در دور دوم موفق شد تیم دسته اولی داماش تهران را از پیش رو بردارد.

برنده دیدار دو تیم گیتی پسند اصفهان و ابومسلم خراسان به مصاف تیم لیگ برتری ملوان بندرانزلی خواهد رفت.

حضور گیتی پسند در این سطح از رقابت های جام حذفی نشان دهنده قدرت این تیم جوان و بومی استان است.

کد مطلب 1417059

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