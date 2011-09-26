150 میلیارد ریال خط اعتبار انرژی به سرب و روی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، 150 میلیارد ریال یارانه به 39 واحد سرب و روی که مشمول دریافت تسهیلات خط اعتباری بودند پرداخت شد. از این میزان 4 میلیارد ریال برای پرداخت هزینه گاز، 80 میلیارد ریال برای پرداخت هزینه برق و 67 میلیارد ریال آن نیز برای پرداخت هزینه سوخت به این واحدها اختصاص یافته است.

همچنین تاکنون در صنعت سرب و روی 45 واحد برای دریافت خط اعتباری انرژی ثبت‌نام کرده و 39 واحد عقد قرارداد داشته‌اند و هر واحدی که مرحله عقد قرارداد را پشت سر بگذارد مشمول دریافت تسهیلات خط اعتباری انرژی می‌شود.

پس از هدفمندی یارانه‌ها اقداماتی در حوزه صنعت و معدن صورت گرفته است . از جمله این اقدامات می توان به تخصیص خط اعتباری انرژی برای 25 رشته صنعتی که بیش از سایر رشته‌ها انرژی‌بر بوده و اصلاح حامل‌های انرژی بر روند تولید آنها به مراتب بیشتر از دیگر صنایع اثرگذار است اشاره کرد.

در همین راستا، علی رغم آنکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در حوزه صنعت و معدن در مقابل سایر حوزه‌ها محدود بود و هزینه برق از 20 تومان به 40 تومان در هر کیلو وات رسید؛ در حالیکه بخش‌های تجاری و مسکونی باید مبالغ بیشتری پرداخت کنند، مقرر شد افزایش قبوض انرژی واحدهای صنعتی و معدنی رشته‌های یاد شده در قالب خط اعتباری انرژی به صورت تسهیلات پرداخت شود.

این تسهیلات برای تمامی واحدهای متقاضی در 25 رشته اعلامی با ساده‌ترین شرایط عملیاتی شده است، مگر آنکه واحد مربوطه، ثبت‌نام و یا مدارک خود را در بانک تکمیل نکرده و یا انصراف داده باشد.

واحدهای سرب و روی از خط اعتباری انرژی استفاده کرده‌اند ولی نه همه واحدها، که آن هم مربوط به ثبت‌نام، تکمیل مدارک و عقد قرارداد با بانک است.