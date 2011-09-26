ارتقای کیفی تولید و خدمات نیازمند ارائه طرحهای جدید کیفیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شفیعا ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت "میراحمد سادات" و جایزه سادات در سازمان استاندارد افزود: لازم است فعالیتهای مربوط به ارتقای کیفیت و استانداردسازی انجام شود و از ارائه طرحهای جدید در این زمینه غافل نشویم.

وی ادامه داد: لازم است مدلهای مناسب و مطلوب در زمینه کیفیت تعریف شود زیرا این امر به ارتقای امور کمک می کند و تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: نمره هایی که دانشجویان در زمان تحصیل کسب می کنند، چندان مهم نیست و مهم این است که آنها برای ورود به بازار تا چه حد توانایی و دانش دارند.

بازار کار به کیفیت بیشتر از نمره توجه می کند

شفیعا گفت: بازار کار به کیفیت بیشتر از نمره توجه می کند و لازم است دانشجویان قابلیتهای لازم برای رود به بازار کار را کسب کنند.

وی افزود: این امر موجب می شود که دانشجویان فارغ التحصیل، عملکرد مطلوبتری در بازار کار داشته باشند و در این حالت، رضایت بازار کار از آنها افزایش می یابد.

این عضو هیئت علمی اظهار داشت: صرف درس دادن کافی نیست و این امر باید با یادگیری واقعی همراه باشد تا بهره وری افزایش یابد.

به تقاضاهای جدید بازار کار توجه شود

شفیعا اضافه کرد: لازم است به تقاضاهای جدید بازار کار توجه شود و همواره به اهمیت این امر واقف باشیم.

این عضو هیئت علمی گفت: وجود تعهد سازمانی نسبت به کیفیت، تمرکز بر مشتری، یافتن راهکارهایی برای سنجش کیفیت، مرتبط سازی دروندادها به کارکنان و شناسایی عیوب و تعقیب آنها تا منبع بروز از لازمه های ارتقای عملکرد سازمانی است.

شفیعا یادآور شد: ارتباط با تامین کننده، طراحی برای تسهیل ساخت و از بین بردن موانع در بین نقشها از دیگر امور مهم در این زمینه است.