نمایش خیابانی "اولش یه بازی بود" تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی"اولش یه بازی بود" تلاشی از گروه تئاتر سایه روشن‌، به کارگردانی علی اصغر تقی پور، داستان 4 رزمنده را به نمایش گذاشته است که می‌خواهند به جبهه‌های جنگ بروند اما به دلیل سن کم، با مشکلاتی روبرو میشوند تا اینکه . . .



این نمایش از تاریخ 31 شهریور تا 7 مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه دفاع مقدس‌(یاد یاران)، واقع در جوار مسجد مقدس جمکران و کوه دو برادران قم، پس از نماز مغرب و عشاء اجرای عمومی دارد که تا کنون با استقبال خوب بازدید کنندگان و مسئولین قرار گرفته است.



لازم به ذکر است محمد جواد زرنوش مدیر اجرایی نمایش و هنرمندانی چون: امیر عباس خوش نژاد، علیرضا نامدار، احمد موسوی و اصغر تقی پور در این نمایش به هنرنمایی می‌پردازند.

