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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

توسط حوزه هنری قم/

نمایش خیابانی "اولش یه بازی بود" تولید شد

نمایش خیابانی "اولش یه بازی بود" تولید شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس‌، نمایش خیابانی "اولش یه بازی بود" توسط حوزه هنری استان قم تولید و به اجرا در آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی"اولش یه بازی بود" تلاشی از گروه تئاتر سایه روشن‌، به کارگردانی علی اصغر تقی پور، داستان 4 رزمنده را به نمایش گذاشته است که می‌خواهند به جبهه‌های جنگ بروند اما به دلیل سن کم، با مشکلاتی روبرو میشوند تا اینکه . . .

این نمایش از تاریخ 31 شهریور تا 7 مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه دفاع مقدس‌(یاد یاران)، واقع در جوار مسجد مقدس جمکران و کوه دو برادران قم، پس از نماز مغرب و عشاء اجرای عمومی دارد که تا کنون با استقبال خوب بازدید کنندگان و مسئولین قرار گرفته است.

لازم به ذکر است محمد جواد زرنوش مدیر اجرایی نمایش و هنرمندانی چون: امیر عباس خوش نژاد، علیرضا نامدار، احمد موسوی و اصغر تقی پور در این نمایش به هنرنمایی می‌پردازند.
 

کد مطلب 1417064

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