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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

واعظی:

سارقان مسلح طلا فروشی چابهار دستگیر شد

سارقان مسلح طلا فروشی چابهار دستگیر شد

چابهار - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی چابهار گفت: سارقان مسلح مغازه طلا فروشی این شهر بندری توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل واعظی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان چابهار در پی اعلام یک فقره سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در سطح شهر بلافاصله به محل مورد نظر مراجعه کردند اما سارقان قبل از حضور آنان 396 گرم طلا و جواهر را سرقت کرده و متواری شده بودند.

وی گفت: ماموران با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی و تلاش شبانه روزی محل اختفاء سارقین را در شهرستان خاش شناسایی کردند.

وی افزود: با اعزام اکیپی از ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد محل اختفاء سارقین محاصره و در یک عملیات غافلگیرانه دو نفر از سارقین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار بیان داشت: متهمان به همراه اموال مکشوفه تحویل مراجع قانونی شدند.

کد مطلب 1417065

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