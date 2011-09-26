پایان یافتن جنگ تحمیلی به معنی اتمام دسیسه های دشمن نیست

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایان نبرد تسلیحاتی به معنای پایان جنگ و اتمام توطئه ها نیست؛ دسیسه های دشمن بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هنوز ادامه دارد و این بار در جلوه ای دیگر خود را نمایان ساخته است.

وی گفت: حملات دشمنان همیشه شکست خورده انقلاب با دامنه خصومت بیشتر، فرهنگ غنی اسلامی این مرز و بوم را هدف قرار داده است و از راه جنگ نرم سعی در آشفته کردن جامعه اسلامی ایران دارد.

این مسئول افزود: وحشت امروز استکبار از رویارویی با ایران اسلامی، مرهون رشادتها و جانفشانی غیور‌مردان و شیر زنانی است که با ایثار خود نهال انقلاب اسلامی را به درختی تناور و مستحکم مبدل ساختند.

وی با بیان اینکه دشمن از انقلاب اسلامی ایران زخم خورده است، گفت: جوانان این انقلاب باید با بهره گیری از آرمانهای شهدای گرانقدر، اهداف دشمنان را لگدمال کنند و به آنها ثابت کنند که از نسل دلاور مردان هشت سال دفاع مقدس هستند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شرق استان تهران با اشاره به مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر یک شهید جاویدالاثر در دماوند ادامه داد: مردم ولایی، انقلابی و شهیدپرور شهرستان دماوند با حضور در مراسم تشییع پیکر شهید هشت سال دفاع مقدس، بار دیگر اعتقاد راسخ خود بر ولایت فقیه و ادامه راه شهدا را به رخ دشمنان کشیدند و به پاسداری از ارزشهای شهدا تأکید کردند.