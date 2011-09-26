23 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور کردستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشوایی‌علوی ظهر دوشنبه در جلسه شورای روسای مراکز و واحدهای پیام نور کردستان در سنندج، اظهار داشت: دستیابی به توسعه پایدار و رفع محرومیت‌ ها در گروه ارتقای همه جانبه جامعه در حوزه‌‌های مختلف است و در این میان ارتقای سطح بینش، بصیرت و سواد علمی جوامع از جمله شاخص‌‌های مهم رسیدن به این مهم است.

وی افزود: دانشگاه پیام نور کردستان با توجه به فعالیت گسترده در همه شهرستان‌های استان افراد جامانده از تحصیلات دانشگاهی را زیر پوشش خدمات خود قرار داده است و به جرات می ‌توان گفت که نمونه بارزی از عدالت ‌محوری، بومی‌ گزینی و مهروزی نظام اسلامی برای رفع محرومیت‌‌ ها و عقب‌ماندگی‌ ها در کردستان به شمار می‌آید.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: هم‌ اکنون بیش از 23 هزار دانشجو در 10 مرکز و واحد تابعه پیام نور و در 54 رشته تحصیلی و 82 گرایش مشغول به تحصیل هستند و از این لحاظ دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه استان به شمار می آید.

پیشوایی علوی عنوان کرد: همه روسا و کارکنان و استادان پیام نور در مراکز و واحدهای تابعه استان موظفند تمام توان خویش را برای ارائه خدمات علمی و آموزشی به دانشجویان به کار گیرند و با رعایت موازین فرهنگی و عقیدتی به عنوان الگویی هویت‌ بخش برای دانشجویان تبدیل شوند.

وی از فعال شدن کمیته جذب این دانشگاه برای به کارگیری اساتید مجرب در ترم جاری خبر داد و افزود: هم‌ اکنون 60 نفر عضو هیئت علمی و هزار و 200 استاد مدعو در راستای بصیرت ‌افزایی و ارائه خدمات علمی و آموزشی به جوانان کردستانی مشغول به فعالیت هستند.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان بر گسترش خدمات علمی و آموزشی این دانشگاه با تکیه بر توان افراد بومی و نخبگان علمی استان تأکید کرد و افزود: در سال تحصیلی جاری نیز از نظر امکانات آموزشی و علمی شاهد تحولی عظیم در پیام نور خواهیم بود.

پیشوایی علوی یادآور شد: تقویت واحدهای انفورماتیک در همه مراکز و واحدهای تابعه، تقویت آزمایشگاه‌ های علمی و کتابخانه‌ها، تکمیل سوله چند منظوره فرهنگی ورزشی مرکز سنندج، مجتمع فرهنگی و فاز سوم ساختمان آموزشی مرکز بیجار، سوله ورزشی و فاز سوم ساختمان آموزشی مرکز سقز و ساختمان‌های آموزشی واحد قروه و بانه از جمله طرح‌هایی است که با بهره‌برداری از آن‌ها شاهد ارتقای خدمات علمی و آموزشی در پیام نور خواهیم بود.