احمد عبدوس در گفتگو با مهر گفت: پیرو دستور اکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آسیب‏شناسی کیفیت نان در کشور٬ کمیته ویژه‌‎ای با حضور روسای تعزیرات آرد و نان استان تهران، مدیرعامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه یک، روسای انجمن صنفی صنایع آردسازی، اتحادیه نانوایان و جمعی از مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران تشکیل شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در این کمیته ضمن بررسی چالش‏های موجود در تولید کیفی نان، موضوع ارتقای کیفیت این کالا در استان تهران به شور گذاشته شد که پس از بحث و بررسی موضوع، ضمن اخذ موافقت رئیس اتحادیه و تعاونی نانوایان استان تهران٬ مقرر شد طرح تولید نان کیفی با نظارت اکید اتحادیه نانوایان به اجرا گذاشته شود.

وی تصریح کرد: بر اساس این موافقت‏نامه، مقرر شد گندم کیفی با نظارت ناظرین پژوهشکده غلات در اختیار واحدهای آردسازی٬ به انتخاب روسای اتحادیه و تعاونی نانوایان تهران٬ قرار گرفته و با نظارت مستقیم اتحادیه فرآوری شود تا در نهایت، آرد استحصالی در اختیار واحدهای نانوایی منطقه معرفی شده از سوی اتحادیه نانوایان قرار گیرد.

به گفته عبدوس، پس از پایان طرح، معدل کیفی تولید نان در منطقه مذکور در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از این طریق، کیفیت نان‌های تولیدی آسیب‌شناسی شود.

وی اظهار داشت: در زمان اجرای طرح، نمایندگان اتحادیه صنفی نانوایان راسا پیگیر نظارت بر تولید نان در واحدهای صنفی خواهند بود؛ ضمن اینکه بازرسان تعزیرات آرد و نان نیز بر تولید علمی نان در این واحدها نظارت خواهند داشت و گزارش منطقه مذکور را به صورت مجزی، جهت بررسی مقایسه‏ای با سایر مناطق به اداره آرد و نان استان ارائه خواهند کرد.

وی اظهار داشت: در طرح مذکور مقرر شد تعاونی نانوایان به صورت یکجا، آرد را از واحدهای منتخب تهیه و در اختیار واحدهای صنفی منطقه پایلوت قرار دهد.