به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ‌درّی رییس ستاد برگزاری نوزدهمین دوره هفته کتاب با توجه به دستور جلسه این هفته ستاد هفته کتاب خواستار نگاه ملی برای انتخاب شعار هفته کتاب شد و اضافه کرد: داشتن خلاقیت و نوآوری و ابتکار باید سرلوحه کارها و برنامه‌های این دوره از هفته کتاب باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های تعریف شده در این دوره از سوی نهادها و سازمان‌های عضو ستاد هفته کتاب شاهد برگزاری باشکوه‌تر نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران باشیم.

معاون امورفرهنگی بر اهتمام و توجه ویژه اعضای ستاد بر موضوعات دینی٬ قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) در نامگذاری روزها و شعارهفته کتاب تاکید کرد وافزود: باید برای تبلور عینی شعار و نامگذاری روزهای هفته کتاب در جامعه جنبه عملیاتی موضوع نیز به دقت مورد بررسی و توجه قرار گیرد .

درّی همچنین خواستار بهره‌گیری از اتفاقات روز در نامگذاری روزها و شعار هفته کتاب شد و ادامه داد. با توجه به موج بیداری جهان اسلام باید در شان این موضوع نامگذاری صورت گیرد و برای آن برنامه‌ریزی دقیقی در این دوره انجام شود.

بهمن درّی در بخش دیگر صحبت‌هایش گفت: داشتن نگاه یک ماهه و چند ماهه به مطالبات رهبری کار پسندیده‌ای نیست؛ چراکه منویات مقام معظم رهبری چراغ راه برای طی کردن مسیر گسترش کتاب و کتابخوانی در همه ایام است و باید برای تمام فرازهای سخنان ایشان برنامه‌ریزی و راهکار عملیاتی تعریف کرد.

در این جلسه دو ساعته اعضای ستاد به بحث و بررسی درباره نامگذاری روزها و شعارهفته کتاب پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند که مقرر شد در جلسه آتی جمع‌بندی این دستور جلسه صورت گیرد.

در این مراسم نمایندگانی از ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، اداره‌کل سازمان امور زندانهای کشور، آموزش و پرورش، انتشارات منادی تربیت، انجمن توزیع‌کنندگان کتاب، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان، انجمن ناشران بین‌المللی ایرانیان، انجمن ناشران ورزشی، بنیاد ادبیات داستانی، موزه عبرت٬ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات٬ بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر شعر جوان، سازمان امور زندانهای استان تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان یونسکو، شورای فرهنگ عمومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،مؤسسه خانه کتاب، انجمن‌ فرهنگی ناشران دانشگاهی، مرکز علمی کاربردی شماره 5، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزارت صنایع و معادن و سازمان حج و زیارت و ... حضور داشتند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.