یادواره شهدای روستاها و محلات پارس آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: دوران دفاع مقدس برکات و نعمات بسیاری برای کشور به ارمغان آورده است.

سرهنگ ذکی ا... خوشبخت با اشاره به خودکفایی جمهوری اسلامی در تمام عرصه های علمی و اقتصادی و... افزود: امروز حتی با تولید پیشرفته ترین تسلیحات نظامی و دفاعی حرف ال را در منطقه می زنیم.

وی با یادآوری رشادتها و ایثارگریهای شهدا، رزمندگان و وحدت و همدلی معنوی در زمان جنگ اضافه کرد: شهیدان ولی نعمتان ما هستند و ما مدیون آنهاهستیم، چرا که اگر رشادت و جانفشانی شهیدان نبود هم اکنون وضع کشور به گونه ای دیگر بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان آسایش و امنیت کنونی کشور را نتیجه ایستادگی و از خود گذشتگی ایثارگران، رزمندگان و خانواده های شهدا و جانبازان دانست.

وی هشت سال دفاع مقدس را دوران تجلی شعور ایران اسلامی و تبلور دینداری در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل پیروی از ولایت فقیه، وحدت و یکپارچگی میان مردم و مسئولان، تمام توطئه های دشمنان نظام اسلامی نقش برآب شده است.



خوشبخت همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، قیامها و خیزشهای مردمی و بیداری اسلامی در این کشورها را نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران خواند.

وی بر ضرورت پیروی از رهنمودها و فرامین مقام عظمای ولایت تاکید کرد و ابراز داشت: ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا است.



این مسئول در پایان رسیدگی به مشکلات و خواسته های ایثارگران، رزمندگان و خانواده های شهدا و جانبازان را اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی عنوان کرد.