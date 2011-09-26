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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

نوری خبر داد:

برگزاری 12 همایش آموزشی مجریان انتخابات در سراسر کشور

برگزاری 12 همایش آموزشی مجریان انتخابات در سراسر کشور

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ستاد انتخابات برنامه های آموزشی خود را مرحله به مرحله اجرا می کند که در این زمینه می توان به برگزاری 12 همایش با موضوعات مختلف انتخاباتی برای مجریان آن اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور و مدیر کل دفتر انتخابات در همایش مسئولین آموزش ستاد انتخابات استانها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح جامع انتخابات که بیش از یکسال بر روی آن کار شده بوده که شامل اولین طرح جامع آموزش در طول 31 دوره انتخابات می باشد و از اساسی ترین اهداف این طرح تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکید ویژه ای ایشان بر اجرای قانون است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پیشگیری از وقوع جرایم از دیگر اهداف این طرح آموزشی است گفت: همه اعضای ستاد انتخابات کشور، اعضای هیات اجرایی، کاندیداها و مردم هم باید آموزش ببیند زیرا آگاه سازی در هر پروژه ای می تواند مجریان را به تحقق اهداف خود نزدیک تر نماید.

جانشین ستاد انتخابات تصریح کرد: برگزاری انتخابات باید شفاف باشد تا مردم در فضاسازی معاندین و دشمنان انقلاب قرار نگیرند و با آرامش به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند.
 

کد مطلب 1417080

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