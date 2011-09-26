برگزاری 12 همایش آموزشی مجریان انتخابات در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور و مدیر کل دفتر انتخابات در همایش مسئولین آموزش ستاد انتخابات استانها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح جامع انتخابات که بیش از یکسال بر روی آن کار شده بوده که شامل اولین طرح جامع آموزش در طول 31 دوره انتخابات می باشد و از اساسی ترین اهداف این طرح تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکید ویژه ای ایشان بر اجرای قانون است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پیشگیری از وقوع جرایم از دیگر اهداف این طرح آموزشی است گفت: همه اعضای ستاد انتخابات کشور، اعضای هیات اجرایی، کاندیداها و مردم هم باید آموزش ببیند زیرا آگاه سازی در هر پروژه ای می تواند مجریان را به تحقق اهداف خود نزدیک تر نماید.

جانشین ستاد انتخابات تصریح کرد: برگزاری انتخابات باید شفاف باشد تا مردم در فضاسازی معاندین و دشمنان انقلاب قرار نگیرند و با آرامش به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند.

