به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود رضا جمشیدی در سخنانی در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات در این مرکز تصریح کرد: در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران موظف به تبعیت از قوانین شورای عالی حوزه هستیم و ما نمی‌توانیم در دنیای آخرت در مقابل عدم اجرای قانون پاسخگو باشیم.



وی با بیان اینکه ما در مقابل ساعات پرت کار و بی‌کاری در محیط اداری مسئولیم، اضافه کرد: انجام کارهای شخصی در محیط اداری باید محدود به امور ضروری و ضابطه‌مند باشد.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران نمامی و سخن‌چینی را در امور اداری مانند سایر محیط‌ها حرام برشمرد و افزود: البته اگر تخلف اداری رخ داد، باید آن را در جای خودش نقل کرد.



وی حوزه‌های علمیه خواهران را یکی از پاک‌ترین و موفق‌ترین مجموعه‌ها در حوزه و خارج از حوزه برشمرد و اظهار داشت: این موضوع باعث سربلندی حوزه است و از اخلاص بنیانگذار آن و کارکنان خدومش نشات می‌گیرد.



حجت‌الاسلام جمشیدی اخلاص در عمل را موجب باارزش شدن عمل دانست و تصریح کرد: کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران باید اخلاص را سرلوحه اعمال خود قرار دهند تا همچنان با موفقیت به فعالیت خود ادامه دهند.



وی با اشاره به اینکه برخی معقتدند زمانه نان حلال خوردن سپری شده است، خاطرنشان کرد: نان حلال تنها مربوط به زمان انقلاب و سادگی روزگار و ساختمان‌های سنتی و ... نیست، بلکه به دنبال نان حلال بودن مربوط به هر زمانی است.



مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه ما هر روز به تذکر و توصیه به حق و صبر نیاز داریم، گفت: مومنین باید نسبت به هم تواصی به صبر و حق داشته باشند.