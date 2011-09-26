همه باید از قانون تمکین کنیم / اعلام برائت از شبکه های معاند نظام

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی در ادامه نشست مدیرعامل خانه سینما گفت: پس از زمان اعلام خبر دستگیری مستند سازان خانه‌سینما براساس وظایف ذاتی خود وارد ماجرا شد زیرا این امر از تقاضاهای خانواده افراد بود. همچنین یک نهاد صنفی ذاتا باید مساله امنیت و شغل اعضای خود را پیگیری و حمایت کند. در طول دو سال گذشته نیز پیگیری‌های زیادی درخصوص افراد مختلف انجام شده است. پیگیری وضعیت این افراد جز وظایف ذاتی ما است، اما متاسفانه عده‌ای، یک دفاع صنفی را به یک مناقشه‌ سیاسی تبدیل می‌کنند و اعلام می‌کنند که ما گره را کور کرده‌ایم.

وی افزود: در طول این مدت تعامل خوبی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف وجود داشته و در این مورد به خصوص نهادهای امنیتی نیز برخورد مسئولانه و حرفه‌ای داشتند و پس از پیگیری‌ها ما ابرازامیدواری می‌کردند که مساله به سرعت به سرانجام برسد و افراد مختلف با وثیقه آزاد شوند. در این راه ما به‌عنوان یک مشاور با دستگاه قضایی تماس‌هایی داشتیم زیرا پرونده‌هایی که در حوزه سینما مطرح می‌شود؛ به صورت طبیعی به خانه‌سینما نیز ارجاع می‌شود، ما کوشش کردیم این مشاوره‌ها را دراختیار دستگاه قضایی و امنیتی قرار دهیم تا مشکلات حل شود.

رئیس هیئت مدیره خانه‌سینما تاکید کرد: از آنجا که مرجع و پناهگاه همه‌ ما بیت رهبری و مقام معظم رهبری است، این مساله را از طریق بخش فرهنگی بیت رهبری پیگیری کردیم و مسوولان بخش فرهنگی نیز به مااعلام کردند که موضوع را از طریق وزیر ارشاد دنبال کنیم.

توحیدی افزود: پس از آن؛ تقاضای دیدار و تماس با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و وزیر اطلاعات را بصورت مکتوب دادیم اما متاسفانه در طول هفته گذشته امکان ارتباط با هیچ‌کدام از این افراد میسر نشد. همچنین در تاریخ 28 شهریور؛ نامه‌ای به دادستان نوشتیم و از ایشان درخواست رعایت حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان را کردیم. همزمان نیز از خانواده‌ها خواستیم تا با رسانه‌های بیگانه مصاحبه نکنند تا مساله حل شود زیرا معتقدیم که این مساله قابلیت بین‌المللی شدن دارد اما انعکاس وسیع آن کمکی به حل موضوع نمی‌کند.

توحیدی با اشاره به صدور بیانیه‌ی وزارت اطلاعات درباره جاسوس بودن این افراد گفت: زمانی که این بیانیه صادر شد ما کمی ‌بیمناک شدیم لذا تلاش کردیم تا براساس مواد قانونی؛ زمینه‌های حقوقی را روشن کنیم و اعلام کردیم که براساس اصل 37 قانون اساسی که بر برائت افراد تاکید می‌کند؛ نباید به کسی که بازداشت شده پیش از صدور حکم اتهام زده شود.

وی ادامه داد: همه باید از روند قانونی تمکین کنیم و به آن احترام بگذاریم. همچنین پرونده باید روند قانون خود راطی کند و دستگاه امنیتی نیز به‌عنوان ضابط نتیجه تحقیقات خود را به قوه قضاییه بدهد و بعد اگر مشخص شد فردی مجرم است به او اتهام زده شود.

توحیدی افزود: دفاع از جمهوری اسلامی‌ یعنی دفاع از قانون اساسی که برخواسته از خون شهیدان است و ما امروز وظیفه داریم که از این قانون پاسداری کنیم و نباید به کمتر از آن قانع شد. ما طرفدار این هستیم که اگر کسی جرم مرتکب شد؛ مجازات آن متناسب با جرم باشد و اگر نیز برائتش اثبات شد؛ همه از آن تبعیت کنند اما رسیدگی قانونی به این امر مستلزم فضای امن و آرام است.

وی با اشاره به صدور بیانیه‌ خانه‌سینما هم گفت: بیانیه‌های ما همیشه بر همین امر و مرزبندی با شبکه بیگانه تاکید داشته است. امروز تعداد زیادی شبکه وجود دارد که علیه نظام فعالیت می‌کنند اما نمی‌توان درباره همه آنها حکم یکسان داد. ما همیشه موافق همکاری با شبکه‌هایی که با اهداف نظام عناد دارد؛ نبوده و نیستیم و از آنها اعلام برائت می‌کنیم. اما در مشکلات؛ ما از حقوق اعضای خود حمایت می‌کنیم و باور نمی‌کنیم که همکاران ما اتهام جاسوسی به آنها الصاق شود و معتقدیم اگر روند پرونده به صورت طبیعی طی شود، جای امیدواری است که احکام برائت صادر شود اما همچنان ما دربرابر حکم دادگاه تمکین می‌کنیم.

توحیدی ادامه داد: در هیات مدیره و خانه‌سینما درباره بیانیه‌ها تصمیم گیری می‌شود و افراد نظر خود را می‌گویند اما وقتی بیانیه‌ای صادر می‌شود این بیانیه دیدگاه همه اعضاست و موضع خانه‌سینماست و وظیفه‌ای است که اصناف و اساسنامه از ما می‌خواهد.

وی در ادامه بیان کرد: باید درباره فروش فیلم به شبکه‌ها یک وضعیت قانونمند حاکم شود و بخشنامه‌های مرتبط با آن صادر و به خانه‌سینما که وظیفه انعکاس آن به اعضای خود را دارد، اعلام شود. حال باید از ارشاد پرسید که چطور ممکن است که برای مساله عادی مانند ثبت فیلمنامه؛ بخشنامه صادر می‌شود اما برای چنین مساله‌‌ی مهمی ‌که با امنیت کشور مرتبط است و باید هر 5 هزار پانصد عضو خانه‌سینما از آن مطلع باشند، نامه‌ای صادر نشده است.

رئیس هیات مدیره خانه‌سینما در پاسخ به سوالی درباره شکوائیه نمایش فیلم های مرکز گسترش از شیکه بی بی سی گفت: مرکز گسترش سینما مستند و تجربی حدود یک ماه پیش؛ نامه‌ای به خانه‌سینما فرستاد و اعلام کرد که دو فیلم مستند که مالک آن مرکز است، بدون اجازه‌ی مرکز از شبکه BBC پخش شده است. ما نامه را بصورت طبیعی به شورای داوری دادیم و از آنجا که خود مرکز جرمی ‌را اعلام نکرده بود، ما نیز خواهان پیگیری نشدیم.

