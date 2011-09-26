اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان قمی در مسابقات ایروبیک و استپ قهرمانی با حریفان خود به رقابت پرداختند.



دبیر هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم با بیان اینکه نیشابور، میزبان مسابقات ایروبیک و استپ قهرمانی بانوان کشور بود، اظهار داشت: 20 تیم در رشته ایروبیک و 23 تیم در رشته استپ، در این دوره از مسابقات که حضور داشتند و تیم قم نیز با حریفان خود رقابت کرد.



به گفته اسماعیل زند دبیر هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک قم، این مسابقات بر اساس فعالیت های پیش بینی شده فدراسیون، با هدف شناسایی برترین های این رشته و ایجاد انگیزه بیشتر در ورزشکاران و قهرمانان و انجام برگزار شد.



حضور داوران قمی در دوره بازآموزی داوران ایروبیک



داوران قمی در دوره بازآموزی داوران که توسط فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک برگزار شد، شرکت کردند.



این دوره در راستای ارتقای کیفی سطح داوران، ارائه آخرین قوانین و مقررات داوری، ارتقای کیفیت امر قضاوت مسابقات قهرمانی کشور و نیز اجرای فعالیت‌های پیش‌بینی شده به مدت دو روز در تهران برگزار شد و طی آن دارندگان کارت داوری درجه سه که حداقل دو سال از صدور کارت آنان می‌گذشت، شرکت کنندگان در دوره داوری درجه دو سال 1389 اعم از پذیرفته شده یا نشده و مدرسین داوری درجه سه ایروبیک مجوز شرکت در این دوره را داشتند.



اعزام آزادکاران قم برای کسب مجوز جام تختی



کشتی گیران رشته آزاد قم برای کسب مجوز شرکت در رقابت‌های جام بین المللی تختی در مسابقات قهرمانی کشور به میدان می‌روند.



هفتاد و دومین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور د رده سنی بزرگسالان با شرکت برترین‌های کشور با عنوان یادواره مرحوم عباس خلقی رئیس پیشین هیأت کشتی استان خراسان رضوی روزهای سیزدهم تا پانزدهم مهرماه در سالن شهید بهشتی مشهد انجام می‌شود.



کشتی‌گیران اول تا سوم اوزان هفتگانه این مسابقات جواز حضور مستقیم در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی را بدست می‌آورند و به همین خاطر آماده ترین آزادکاران قم در این مسابقات روی تشک خواهند رفت.



رقابت‌های جایزه بزرگ بین المللی جام تختی طبق تقویم فیلا اسفندماه با شرکت کشتی گیران داخلی و خارجی در کشورمان برگزار می شود.

