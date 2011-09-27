قطعی برق سینما ستاره شهر بندرعباس/ هرمزگان دو سینما دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه سینما هنری است که می تواند یک ملت را به اهداف خود برساند و حرفهای آن را به دنیا منتقل کند. در واقع سینما هنری بسیار مهم است که کشورهای مختلفی توانسته اند با استفاده از آن به بسیاری از اهداف خود دست یابد و امروز نیز با استفاده از این هنر به مقابله نرم با کشور ما می پردازد.

اما با وجود این اهمیت فراوان، سینمای ایران جدا از مشکلات فنی و محتوایی، دارای مشکلات فراوانی در زمینه سالنهای سینما است.

تغییر کاربری یکی از آفتهایی بود که سالنهای سینما را در بر گرفت و بسیاری از سینماهای خصوصی و حتی دولتی به علت عدم سودآوری سالنهای سینما تغییر کاربری داده اند.

هرمزگان استانی است که از گذشته تا به امروز تنها در مرکز آن یعنی شهر بندرعباس سالن سینما وجود داشته است. مهمترین سالن سینمای بندرعباس یعنی سینما شهرزاد، سالها پیش تخریب و به جای آن یک مجتمع تجاری ساخته شد که خوشبختانه در این مجتمع یک سالن سینما نیز احداث شد.

در حال حاضر در هرمزگان فقط دو سالن سینما آن هم فقط در شهر بندرعباس به نامهای ستاره جنوب و ستاره شهر وجود دارد که این تعداد جوابگوی علاقه مندان به سینما در هرمزگان نیست.

اما یکی از این دو سینما یعنی سینما ستاره شهر بیش از سه هفته است که به علت پرداخت نکردن هزینه های برق تعطیل است و در واقع در 50 درصد سینماهای هرمزگان در حال حاضر فیلمی نمایش داده نمی شود.

علی سعودی مدیر سینما ستاره شهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هنوز مشکل قطعی برق سینما برطرف نشده و اداره کل ارشاد هرمزگان در حال مذاکره با شرکت توزیع برق است تا این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.

هزینه های میلیونی برق سالنهای سینما

وی با اشاره به افزایش هزینه های برق سینما پس از هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، یک قبض برق 20 میلیون تومانی برای سینما ستاره شهر آمد که ما آن را پرداخت کردیم اما پس از آن قبض برقی به مبلغ شش میلیون و 400 هزار تومان برای این سینما طی مدت دو ماه صادر شد که به علت عدم پرداخت، شرکت توزیع، برق سینما را قطع کرد.

مدیر سینما ستاره شهر افزود: مصرف کیلووات بر ساعت سینما ستاره شهر بسیار بالا است که شرکت برق در هنگام اجرای هدفمندی یارانه ها چیزی در این خصوص به ما اعلام نکرد و در حال حاضر به ما می گویند که باید از دستگاههایی استفاده کنید که مصرف آنها پایین باشد.

وی ادامه داد: هزینه برق سینماهای مشابه سینما ستاره شهر پس از هدفمندی یارانه ها تنها 500 هزار تومان بوده چون آنها مصرف خود را کاهش داده اند و ما نیز در حال همین کار می باشیم.

مشکلات هیئت امنا برای سینما

اما هزینه برق تنها مشکل سینما ستاره شهر نیست و این سینما مشکلات دیگری هم دارد.

سعودی در ادامه به فروش پایین فیلمها اشاره کرد و بیان داشت: سینماها در طول ماههای رمضان، محرم و صفر و ایام به شدت افت فروش دارند و در ایام دیگر نیز فیلمهای خوبی اکران نمی شود که مردم از آنها استقبال کنند. ما باید فقط منتظر بمانیم تا هرچند سال یکبار فیلمهایی همچون اخراجی ها اکران شود تا بتوانیم حداقل مقداری سود و بازگشت سرمایه داشته باشیم.

مدیر سینما ستاره شهر با اشاره به مشکلاتی که هیئت امنای مجتمع ستاره شهر برای سینما به وجود آورده است، عنوان کرد: هیئت امنای مجتمع مشکلاتی بسیاری را برای ما ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات ساعات بازگشایی و تعطیلی سینماست. متاسفانه آنها در گذشته به افرادی که قصد تماشای فیلم در ساعت 16 و 30 دقیقه داشتند اجازه ورود به مجتمع تجاری را نمی دانند و پس از آن نیز با ایجاد مشکلات دیگری موجب کاهش مخاطبان ما در این سانس شده اند به طوری همواره پنج و یا شش نفر در این ساعت در سینما حضور دارند و ما مجبور هستیم به احترام آنها با این هزینه های بسیار بالای برق فیلم را نمایش دهیم.

وی اضافه کرد: در سانس ساعت 18 و 30 دقیقه نیز به علت ترافیک در مرکز شهر و اطراف مجتمع مخاطبان کمتر می توانند به سینما بیایند و در حال حاضر نیز برای تنها سانس پرمخاطب ما یعنی ساعت 20 و 30 دقیقه مشکل دیگری به نام تعطیلی سینما در ساعت 22 را به وجود آورده اند. از طرف هیئت امنا به ما اعلام شده که ساعت 22 مجتمع تعطیل می شود و به همین علت مخاطبان ما پس از اتمام فیلم با مشکلاتی همچون خاموش بودن پله برقی ها و بسته بودن دربهای مجتمع مواجه می شوند که این امر نیز موجب کاهش مخاطبان سینما شده است.

در حالیکه این روزها فیلمهای خوبی در سینماهای کشور در حال اکران است، مردم هرمزگان از دیدن بسیاری از این فیلمها محروم هستند و تنها سینمای فعال شهر جوابگوی مخاطبان نیست و می طلبد تا مسئولان فرهنگی استان با هماهنگی استانداری و فرمانداری هر چه سریعتر مشکل سینمای شهر بندرعباس را حل کنند.