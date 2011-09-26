به گزارش خبرگزاری مهر ،هیربد معصومی با بیان این که در طرح تفصیلی جدید میزان "جمعیت پذیری" و "سکونت پذیری" به طور جداگانه پیش بینی شده است،گفت: بر اساس طرح تفصیلی جدید ، جمعیت 9 میلیون و 100 هزار نفر در افق 1405 برای شهر تهران پیش بینی شده است و میزان سکونت پذیری نیز 10 میلیون و 400 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اجرای طرح تفصیلی تهران گفت : در طرح تفصیلی جدید تهران ، جمعیت پذیری هر منطقه به طور مجزا مشخص شده است و بر اساس این جمعیت پذیری ، تراکم ساختمانی تعیین می شود .

وی افزود : تراکم هایی که بر اساس طرح تفصیلی ارائه می شود بر اساس آستانه جمعیت پذیری است که برای هر منطقه پیش بینی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به جمعیت پذیری پیش بینی شده برای تهران اظهار کرد : بر اساس طرح تفصیلی جدید ، جمعیت 9 میلیون و 100 هزار نفر در افق 1405 برای شهر تهران پیش بینی شده است و میزان سکونت پذیری نیز 10 میلیون و 400 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

معصومی تصریح کرد : میزان توسعه سکونت پذیری در تهران و پیش بینی آن به طور جداگانه از میزان جمعیت پذیری از نکات مهمی است که در طرح تفصیلی جدید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر عدم تاثیر گذاری طرح تفصیلی بر قیمت مسکن گفت : با ابلاغ طرح تفصیلی جدید نه تنها قیمت مسکن گران نمی شود بلکه با برنامه هایی که در آن دیده شده است به تعادل نیز خواهد رسید.

معاون شهردار تهران در ادامه خاطر نشان کرد : طرح تفصیلی جدید شهر تهران با ساعت ها کار کارشناسی و توسط بهترین مشاوران و کارشناسان مسکن و شهرسازی کشور تهیه شده و یکی از بزرگ ترین اقداماتی است که تا کنون برای پایتخت انجام شده است.

معصومی با اشاره به تفاوت های طرح تفصیلی سابق با طرح تفصیلی جدید ، گفت : در طرح تفصیلی که در گذشته اجرا می شد 20 تا 25 درصد شبکه ، حدود 50 درصد سکونت و بقیه آن مربوط به خدمات و مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 بود و امکانات بالقوه تهران در آن شناسایی نشده بود تا بتواند بالفعل شود .

وی افزود: در طرح تفصیلی جدید امکانات و استعدادهای بالقوه تهران شناسایی شده است که به طور حتم با اجرای آن به فعلیت می رسد.