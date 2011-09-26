سازمانی ویژه کودکان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسلمی با بیان این مطلب گفت: همان‌طور که سازمان ملی جوانان برای جوانان کشور ایجاد شده است، نیازمند ایجاد سازمانی برای کودکان هستیم که این جشنواره این فرصت را در اختیار شهرداری و سایر ارگان‌های شرکت کننده در آن می‌دهد.

وی افزود: با تشکیل سازمانی ویژه کودکان شرایط یکسانی برای استفاده همه کودکان در بخش‌های مختلف فراهم می‌شود و فعالیت‌ها به صورت متمرکز صورت می‌گیرد.

به گفته مسلمی در رسانه ملی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تئاتر و سینما که تقریبا جمعیت بیشتری از کودکان را تحت پوشش قرار می‌دهد، به صورت پراکنده برای کودکان کارهای فرهنگی انجام می‌شود؛ ولی این کارها هیچ کدام کافی نیستند و به دلیل نامتمرکز بودن کارایی هم ندارند و به عنوان یک فعالیت جدی برای کودکان تلقی نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه سایر کشورها فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدی در عرصه کودک دارند، تصریح کرد: استفاده یکسان کودکان از برنامه‌های فرهنگی نیازمند سازماندهی است که در حال حاضر این سازماندهی درباره فعالیت‌های فرهنگی نه در تهران و نه در شهرهای دیگر به صورت درست وجود دارد. البته کارهایی صورت گرفته که کافی نیست.

این مجری با سابقه تلویزیون ادامه داد: در حال حاضر چیزی به نام سینمای کودک وجود ندارد و کارهایی که در این زمینه صورت گرفته فعالیت‌های جسته و گریخته‌ای است که از کیفیتی مناسب برای کودکان برخوردار نیستند؛ در حالی که سال‌های گذشته فعالیت‌های جدی درباره سینمای کودک وجود داشت.

وی در پایان از برگزاری جشنواره "بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر" استقبال کرد و گفت: امیدوارم این جشنواره گامی برای تشکیل سازمانی ویژه کودکان باشد تا در آنجا برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای کودکانی که نسل آینده کشور را می‌سازند، انجام شود.