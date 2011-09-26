172 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای کرمان به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه کرمان با اشاره به وجود 172 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای کرمان گفت: از این تعداد 112 نفر متهم به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه، هشت نفر بدهکار دیه و 52 نفر به خاطر چکهای برگشتی بدهکار مالی هستند.

حجت الاسلام توکلی هدف ستاد دیه را رفع مشکلات زندانیان جرائم دانست و بیان داشت: در این راستا زندانیان ناشی از تصادفات در اولویت قرار دارند.

وی زمان برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد در کرمان را 17 مهر ماه عنوان کرد و بیان داشت: کارشناسان شرایط زندانیان را بررسی و زندانیان واجد شرایط را برای دریافت کمک های ستاد دیه معرفی می کنند.

این مقام قضایی گفت: کارهای خداپسندانه مانند انفاق و صدقه خیر و برکت را وارد زندگی فرد کرد و اثرات مثبتی را به دنبال دارد.

وی همچنین از خیرین خواست با کمک های خود قدمی در راه رفع مشکلات زندانیان جرائم غیر عمد بردارند.

