  1. استانها
  2. کرمان
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

توکلی:

172 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای کرمان به سر می برند

172 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای کرمان به سر می برند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان از وجود 172 زندانی جرائم غیر عمد در زندان های کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه کرمان با اشاره به وجود 172 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای کرمان گفت: از این تعداد 112 نفر متهم به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه، هشت نفر بدهکار دیه و 52 نفر به خاطر چکهای برگشتی بدهکار مالی هستند.

حجت الاسلام توکلی هدف ستاد دیه را رفع مشکلات زندانیان جرائم دانست و بیان داشت: در این راستا زندانیان ناشی از تصادفات در اولویت قرار دارند. 

وی زمان برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد در کرمان را 17 مهر ماه عنوان کرد و بیان داشت: کارشناسان شرایط زندانیان را بررسی و زندانیان واجد شرایط را برای دریافت کمک های ستاد دیه معرفی می کنند.

این مقام قضایی گفت: کارهای خداپسندانه مانند انفاق و صدقه خیر و برکت را وارد زندگی فرد کرد و اثرات مثبتی را به دنبال دارد. 

وی همچنین از خیرین خواست با کمک های خود قدمی در راه رفع مشکلات زندانیان جرائم غیر عمد بردارند.
 

کد مطلب 1417094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها