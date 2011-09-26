رسیدگی غیرحضوری به درخواست تمدید و تعجیل موعد اعزام مشمولان

به گزارش خبرگزاری مهر،معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی گفت: در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی و ارایه خدمات غیر حضوری به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل در موعد اعزام در سال جاری نحوه ثبت و پاسخ به تقاضای آنان تغییر یافته است.



وی با تاکید بر اینکه به درخواست تمدید موعد اعزام مشمولان غایب رسیدگی نخواهد شد، گفت: میزان تمدید تاریخ اعزام برای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم واجد شرایط صرفا یک دوره یکماهه و برای مشمولان فوق دیپلم و بالاتر واجد شرایط نیز یک دوره دوماهه است.



سرهنگ علیدوست درخواست تمدید و تعجیل را فقط برای یکبار قابل رسیدگی دانست و افزود: ارایه این گونه درخواست ها به منزله موافقت قطعی تلقی نخواهد شد و رسیدگی به آن در صورت وجود شرایط و رعایت ضوابط مربوط به آن انجام می‌پذیرد و مشمولان دیپلم و زیر دیپلم نیز می‌بایست در سال اعزام قرار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کلیه مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل موعد اعزام باید درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) در سامانه جامع وظیفه عمومی ثبت کنند، افزود: بررسی و رسیدگی به درخواست اینگونه مشمولان به صورت غیر حضوری صورت پذیرفته و نتیجه آن در کمترین زمان ممکن (حداکثر یک هفته) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی به مشمولان اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی گفت: متقاضیان تمدید در موعد اعزام که تاکنون از تمدید استفاده ننموده‌اند، در صورت واجد شرایط بودن می بایست حداقل 40روز قبل از موعد اعزام برای ثبت درخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) مراجعه کند.



سرهنگ علیدوست با اشاره به آن دسته از متقاضیان تمدید موعد اعزام که دارای معاذیری از جمله: بیماری و حادثه دیدگی با ارایه تاییدیه بهداری نیروی انتظامی شهرستان محل سکونت، شرایط استخدام قطعی در نیروهای مسلح با ارائه گواهی از سوی گزینش و استخدام، پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارایه مدرکی دال بر قبولی آنان در دانشگاه ها، فوت بستگان درجه یک مشمول از جمله: پدر،مادر،خواهر،برادر،همسر و فرزند ، دارا بودن شرایط ماده 127 قانون خدمت وظیفه عمومی که مربوط به خدمت همزمان دو برادر می باشد، سپری نشدن بیش از 6 ماه از تاریخ فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاهی، گفت: این دسته از مشمولین می توانند پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) و دریافت رسید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به مراکز وظیفه عمومی استان و یا شهرستان محل سکونت خود (حتی در روز اعزام) مراجعه کنند.

