دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا در 27 رشته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رشته های قابل ثبت نام در واحد دانشگاهی ورامین – پیشوا در مقاطع کاردانی و کارشناسی و بدون کنکور است.

علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ چهارم مهرماه 1390به اداره آموزش این واحد دانشگاهی واقع در پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان امام خمینی(ره)، طبقه سوم مراجعه کنند.

پذیرش بدون کنکور دانشجو در این واحد دانشگاهی در رشته های کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی پیوسته دبیری زبان و ادبیات فارسی، کاردانی ناپیوسته تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی، کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی، کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش دینی و عربی است.

رشته های کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی، کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی – مربیگری، کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی، کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش ریاضی، کارشناسی پیوسته ریاضیات و کاربردها، کارشناسی پیوسته فیزیک، کاردانی ناپیوسته تربیت معلم آموزش علوم تجربی، کارشناسی پیوسته زیست شناسی – علوم گیاهی نیز از دیگر رشته هایی است که دانشجوی بدون کنکور می پذیرد.

کاردانی ناپیوسته کاردان فنی شیمی – صنایع قند سازی، کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی – علوم دامی، کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی ـ آب، کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی – علوم خاک، کارشناسی پیوسته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات، کاردانی ناپیوسته تکنولوژی موادغذایی، کاردانی ناپیوسته کاردان فنی صنایع غذایی، کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تکنولوژی فرآوری پشم و پوست نیز جزو 27 رشته اعلام شده است.

کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق خشک و بیابانی، کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی – شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی، کاردانی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی ناپیوسته معماری، کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر از جمله رشته های تحصیلی است که بدون کنکور، دانشجو می پذیرد.

گفتنی است تمامی رشته ها تمام وقت بوده و پذیرش در دو گروه زن و مرد صورت می گیرد.