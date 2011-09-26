جزیره نگین به بندر بوشهر متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دریانوردی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون جاده دسترسی این جزیره که حدود 2.5 کیلومتر است به پایان رسیده و تا پایان امسال نیز علمیات روسازی و آسفالت آن به پایان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این جزیره فرصت طلایی جدید برای بندر بوشهر فراهم خواهد کرد، افزود: جزیره نگین، نگین بندر بوشهر خواهد بود و مهمترین فعالیتهای بندری در آن اتفاق خواهد افتاد.

راستاد گفت: در حال حاضر 30 هکتار اراضی در جزیره نگین داریم که در آینده نزدیک آن را تا 70 هکتار توسعه خواهیم داد و برای بلند مدت نیز برنامه توسعه 400 هکتاری این جزیره را مدنظر داریم .

وی با تاکید بر اینکه در آینده بندر اصلی در جزیره نگین خواهد بود، افزود: در حال حاضر محوطه های بندری ما به لحاظ وسعت، متناسب با آبخور و تناژ کشتیها نیست که با به کارگیری جزیره نگین این مشکل مرتفع خواهد شد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: یک پایانه کانتینری با ظرفیت 600 هزار TEU در این جزیره ایجاد خواهد شد که ظرفیت کانتیری بندر بوشهر به یک میلیون TEU خواهد رسید.

راستاد افزود: همچنین با احداث مخازن فرآورده های نفتی می توانیم سالانه سه میلیون تن از این بندر تخلیه و بارگیری داشته باشیم.