انیمیشن "رستم و برزو 2" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما میگلی گفت: قسمت دوم مجموعه "رستم و برزو" در 83 دقیقه به تهیه‌کنندگی صبا آماده پخش از تلویزیون است و امیدواریم به زودی شاهد پخش این اثر باشیم.

میگلی با اشاره به اینکه در سال گذشته کار ساخت و تولید قسمت دوم مجموعه رستم و برزو به اتمام رسیده است، گفت: قسمت دوم مجموعه رستم و برزو در 83 دقیقه به نمایش در می‌آید و این کار نیز مانند قسمت اول دارای کیفیت قابل قبول برای پخش از تلویزیون است.

وی انیمیشن "رستم و برزو 2" را اثری عظیم دانست و گفت: در این انیمیشن جزییات زیادی وجود دارد و این جزییات بر روی تک تک اعضا و کاراکتر ها و حتی حرکت چشم کاراکترها انجام شده است. به صورتی که حرکات کاراکترها را فیلمبرداری می‌کردیم و فریم به فریم کار و حرکت‌های ریز چشم و دست را در می‌آوریم و این سبک کار زمان ساخت ما را سه تا چهار برابر می‌کرد و انیماتوری که می‌توانست کارش را در یک ساعت تمام کند باید کل روزش را بر روی کار می‌گذاشت.

این انیمیشن ساز با ابراز گلایه از وقفه‌ای که پس از تولید انیمیشن‌ها برای پخش آنها از تلویزیون صورت می‌گیرد، گفت: متاسفانه انیمیشن "رستم و برزو یک" پس از گذشت پنج سال از تولیدش از شبکه دو سیما پخش شد در حالی که اگر مخاطب در همان زمانی که اثر خلق شده بود آن را می دید، بیشتر با کار ارتباط برقرار می‌کرد.

میگلی انیمیشن "رستم و برزو 2" را برای انیمیشن کشور حسن و امتیاز دانست و گفت: کیفیت این قسمت بالاتر رفته است و گروه نیز با تجربه تر شده‌اند و حیف است که این انیمیشن با تاخیر زیاد از تلویزیون پخش شود.

وی با بیان اینکه اولین انیمیشن ساخته شده توسط گروهش با نام ابوریحان بیرونی و به سفارش مرکز صبا بوده است، گفت: این انیمیشن از سال 83 هر سال از شبکه‌های مختلف سیما پخش می شود و در زمان خود از کیفیت بالایی برخوردار بود.

این کارگردان ادامه داد: در آن زمان جنگل‌هایی را در نرم افزار "vue" طراحی کردیم و توانستیم در صحنه‌هایی از این انیمیشن بیش از یک میلیون درخت تولید کنیم. مدیریت وقت صبا نیز از این اثر استقبال کرد و پیشنهاد یک کار بلند 3D دیگر را به شرکت ما داد که ما نیز داستان‌های شاهنامه با نام رستم و برزو را به مرکز صبا پیشنهاد کردیم و مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: در جشنواره پویانمایی خیلی از مدیران و مسئولان سینمای تعجب کردند که به نسبت هزینه های پایینی که شرکتمان دارد، کیفیت آثارمان بالا است.

میگلی همچنین با اشاره به اینکه فیلمنامه "رستم و برزو" فیلمنامه قابل قبولی بوده است، گفت: ممکن است فیلمنامه‌ها در حد فیلم نامه‌های نویسنده‌های بزرگ آثار سینمایی نباشد، اما درحد انیمیشنی با بودجه ما خوب و قابل قبول است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به همراه گروهش قادر است انیمیشنی با کیفیت انیمیشن "نمو" تولید کند، گفت: در حال حاضر طرحی دارم در رابطه با ماهی‌های یک ماهی فروشی که همیشه دوست داشتم تبدیل به انیمیشن شود و اگر این کار را انجام دهم حتی می‌تواند با انیمیشن‌های خارجی و اروپایی قابل رقابت باشد.

نیما میگلی با تاکید بر این که انیمیشن ایرانی در سطحی است که می‌تواند تجربه‌های غیر حرفه‌ای‌اش تمام شود، گفت:انیمیشن ایرانی می‌تواند به استانداردهای جهانی برسد و تنها حمایت‌های مسوولان لازم است تا گروه‌های انیمیشن‌سازی بتوانند آثار خود را به بیرون از مرزها ببرند. تصور می‌کنم مدیران فرهنگی نباید بر استفاده از داستان‌های سنتی در انیمیشن‌ها تاکید داشته باشند، کشور ژاپن روی این مسئله تعصب نشان نمی‌داد و از داستان‌های قوی اروپایی نیز در انیمیشن‌های خود استفاده می‌کرد و در عین حال طوری که ملموس نباشد فرهنگش را نیز معرفی می کرد و در راه تبلیغ فرهنگ خود به دیگر کشورها موفق بود.

وی تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم وارد بازارهای جهانی شویم باید به زبان همان مردم وارد این بازارها شویم و بعد که وارد بازارهای جهانی شدیم فرهنگ‌مان را نیز منتقل کنیم.

این انیمیشن‌ساز همچنین با تاکید بر اینکه انیمیشن ایرانی فاصله جندانی با انیمیشن جهانی ندارد، خاطرنشان کرد: نباید انیمیشن‌های ایرانی را تنها با آثار پر هزینه و بزرگ هالیوود مقایسه کرد، چرا که انیمیشن‌های هالیوود تنها بخشی از انیمیشن جهان است که با تکنولوژی و هزینه های بالا خلق می‌شود.

برخی عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تولید: کامیار خسروی، کارگردانی: نیما میگلی، سرپرست فنی: امیر محمدزاده و سلمان خورشیدی، انیماتور: مجتبی فرخی، ملودی شعله، کامیار کریمی، مهران پاسبان، امیر پا افشار، موسیقی و تدوین: امیر پاافشار.