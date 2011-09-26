آیه روز:
وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکَانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ .
و همان کسانى که دیروز آرزو داشتند به جاى او باشند صبح مىگفتند واى مثل اینکه خدا روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ مىگرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را [هم] به زمین فرو برده بود واى گویى که کافران رستگار نمىگردند
سوره قصص، آیه 82
حدیث امروز:
امام علی(ع):
من جری فی عنان امله عثر باجله.
کسیکه در مسیر آرزوها بشتابد در مرگ خواهد افتاد .
نهج البلاغه
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