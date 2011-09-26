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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱:۱۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ آرزوهای خوب و امیدهای سنجیده و منطقی برای روزهای آتی، احساسی طبیعی و منطقی است که بدون آنها زندگی بی‌هدف خواهد شد،‌ اما باید توجه داشته باشیم که این آرزوها در جهت نیل به سعادت و کسب آخرتی خیر و نیک باشد نه اینکه تنها به مادیات و زندگی دنیوی توجه داشته باشیم.

آیه روز:

وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَکَانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُونَ .

و همان کسانى که دیروز آرزو داشتند به جاى او باشند صبح مى‏گفتند واى مثل اینکه خدا روزى را براى هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ مى‏گرداند و اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را [هم] به زمین فرو برده بود واى گویى که کافران رستگار نمى‏گردند

سوره قصص، آیه 82

حدیث امروز:

امام علی(ع):

من جری فی عنان امله عثر باجله.

کسیکه در مسیر آرزوها بشتابد در مرگ خواهد افتاد .

نهج البلاغه

کد مطلب 1417110

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