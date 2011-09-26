به گزارش خبرنگار مهر، بعد از افزایش خودسرانه قیمت شیر در تهران و برخی از استانهای کشور و فرآورده‌های لبنی برخی از برندها، امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش 6 تا 8 درصدی قیمت شیر در استان تهران موافقت کرد.

این درحالی است که در تیرماه سال جاری، قیمت شیر خام از سوی استانداری تهران، 560 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده بود.

غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید خبر به مهر گفت: با توجه به افزایش قیمت شیر در برخی از استان‌های کشور، قیمت لبنیات نیز طبق ضوابط سازمان حمایت در این استان‌ها اصلاح می‌شود.

وی افزود: این تغییرات در استان تهران منجر به تغییر حداکثر 6 تا 8 درصدی قیمت با توافق و تفاهم با انجمن‌ها و تشکل‌های فرآوردهای لبنی شده است.

کاوه گفت: این قیمت‌ها جهت اطلاع شهروندان در سایت www.124.ir به ثبت رسیده است و عدم ثبت قیمت‌های جدید در این سایت، تخلف محسوب می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، رعایت قیمت‌ها طبق تفاهم‌نامه صورت گرفته بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارخانجات هر استان لازم‌الاجرا است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.