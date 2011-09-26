به گزارش خبرنگار مهر، حج بزرگترین همایش بشری است. گردهمایی عاشقانه میلیونها انسان از نژادهای مختلف و با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف ، زیر پرچم توحید و همسرایی شعار یکتاپرستی و سرسپردگی در پیشگاه حضرت دوست ، یکی از زیباترین جلوه های اجتماعی طریقت عشق است . اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد احتمال بروز و انتقال برخی بیماری ها در این ایام است .

در سامانه اطلاع رسانی شبکه پزشکی کشور آمده است: شرایط آب و هوایی سرزمین عربستان ، مقتضیات سفر و شرایط خاص تغذیه و زندگی در هتل ها ، ضرورت حضور در تجمعات انسانی به هنگام برگزاری مراسم و ... همگی از مواردی هستند که در صورت عدم رعایت نکات و دستورات بهداشت فردی و اجتماعی ، زمینه ساز انتشار بیماری در میان میهمانان سرزمین وحی خواهند شد. در اینجا به برخی از مهمترین نکات و توصیه های بهداشتی که در پیشگیری از ابتلا به بیماری در ایام حج نقش چشمگیری دارند به صورت فهرست وار اشاره خواهد شد .

واکسن بزنید



مننژیت هموفیلوسی ، بیماری خطرناک و مرگباری است که در شرایط زندگی جمعی به سرعت گسترش می یابد . خوشبختانه واکسن موثری برای پیشگیری از این بیماری شناخته شده و با تزریق این واکسن به سادگی می توان از ابتلا به این نوع مننژیت ایمن شد .



آنفولانزا نیز بیماری دیگری است که معمولا در شرایط زندگی جمعی به سرعت انتشار پیدا می کند . بر این اساس تزریق واکسن آنفولانزا را نیز به زائران خانه دوست توصیه می کنیم .

سرما خوردگی یک مشکل شایع



تعریق ناشی از فعالیت بدنی در آب و هوای گرم به هنگام به جا آوردن مناسک حج ، و قرار گرفتن در معرض باد کولرها و یا نوشیدن آب یخ به راحتی فرد را در معرض ابتلا به سرماخوردگی و یا آنفولانزا قرار می دهد . در مرحله بعد ، حضور بیماران در مراسم و عطسه و سرفه آنان موجب انتشار سریع ویروس و همه گیری سریع بیماری می شود .

برای پرهیز از این عارضه توصیه های زیر را رعایت کنید:



· از قرار گرفتن در معرض باد کولر و یا نوشیدن آب یخ بلافاصله بعد از فعالیت شدید بدنی و با تن عرق دار خودداری کنید .

· در صورت ابتلا به سرما خوردگی مصرف مایعات زیاد ( مخصوصا آب با دمای معمولی )و استراحت و استفاده از ماسک به هنگام حضور در تجمعات را فراموش نکنید.



· در صورت شیوع بالای سرماخوردگی ، استفاده از ماسک ، تاثیر چشمگیری در جلوگیری از ابتلای شما به سرماخوردگی خواهد داشت .

مراقب غذای خود باشید



شرایط پخت و پز غذا در آشپزخانه های جمعی اگر با غفلت در رعایت نکات بهداشتی همراه گردد، می تواند زمینه ساز ایجاد بیماری های گوارشی و مسمومیت های غذایی شود . رعایت دقیق نکات بهداشت فردی از جمله شستن مرتب دستها با آب و صابون در پیشگیری از ابتلا به مسمومیت های گوارشی نقش مهمی دارد. همچنین رعایت نکات زیر نیز در ارتباط با بیماری های گوارشی توصیه می کنیم .



· اگر به هنگام صرف غذا متوجه تغییر رنگ و یا بو و مزه خاص و نامطبوع غذا شدید بلافاصله از خوردن خودداری کرده و موضوع را با پزشک کاروان درمیان بگذارید تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید .



· به محض بروز کوچکترین نشانه ای از مسمومیت غذایی از جمله تهوع و استفراغ ، درد شکم ، اسهال و ... موضوع را جدی گرفته و سریعا به پزشک کاروان خود مراجعه نمایید .



· اگر مبتلا به بیماری خاصی هستید و یا تحت رژیم غذایی خاصی قرار دارید سعی کنید حتی الامکان رژیم خود را رعایت نموده و با پزشک کاروان خود مشورت نمایید .



· انجام فعالیت بدنی ممکن است موجب افزایش اشتهای شما شود . به یاد داشته باشید که صرف غذا بیش از اندازه معمول همیشگی ، می تواند سبب فشار به دستگاه گوارش و بروز اختلالات گوارشی شود .

داروی خود را فراموش نکنید



اگر تحت رژیم دارویی خاصی مثل مصرف قرص فشارخون و یا داروهای قلبی قرار دارید ، حتما مقدار کافی از داروی مورد نیاز خود را برای مدت اقامت در سرزمین وحی به همراه داشته باشید . به تجربه دیده شده که برخی زائرین به امید دریافت داروی خود از مرکز پزشکی حج و یا پزشک کاروان و یا تهیه دارو از داروخانه های عربستان ، با مشکل کمبود داروی خود و عوارض ناشی ازآن مواجه شده اند . [بیاد داشته باشیم که کلیه داروهایی که توسط پزشک کاروان یا بیمارستان هلال احمر ایران در اختیار شما قرار می گیرد ایرانی است .]

لوازم شخصی خود را همراه داشته باشید



پس از انجام سعی بین صفا و مروه نوبت به انجام فریضه " تقصیر " خواهد بود ، معمولا در این محل آرایشگرانی را خواهید دید که قیچی و تیغ در دست در قبال دریافت مبلغی ، شما را در تراشیدن و یا چیدن مو و ناخن یاری خواهند کرد .

از آنجا که استفاده مشترک از وسایل برنده می تواند منجر به انتقال بیماری های منتقله از طریق خون از جمله هپاتیت و ایدز شود ، توصیه ما برای زائران عمره اینست که حتما یک قیچی کوچک برای انجام تقصیر همراه داشته باشند . اما با توجه به اینکه تراشیدن کامل موی سر در حج تمتع را نمی شود به تنهایی انجام داد به زائران حج تمتع توصیه می کنیم از یک بار مصرف بودن و تمیز بودن تیغ و وسایل کار آرایشگر مربوطه اطمینان حاصل نمایند و ترجیحا وسایل شخصی با خود همراه داشته باشند .

بیماری های منتقله از طریق خون



· معمولا دیده می شود که به دلیل خشکی شرایط آب و هوایی عربستان ، استفاده مداوم از دمپایی و همچنین پیاده روی های طولانی با پای برهنه هنگام مناسک حج ، زائران دچار ترک خوردگی و بعضا زخم های ناحیه کف و پاشنه پا می شوند .

توصیه ما این است که با استفاده از کرم های چرب کننده از بروز این زخم ها و ترک خوردگی ها جلوگیری شود . اما در صورت بروز زخم ، به منظور جلوگیری از آلوده شدن حریم امن الهی به قطرات خون ، که می تواند موجب انتقال بیماری های منتقله از طریق خون گردد ، حتما نسبت به پانسمان زخم ها به ویژه هنگام راه رفتن در مسجدالحرام اقدام نمایید .



· در صورت بروز هر گونه سانحه یا بیماری وخیم ، حتی الامکان از دریافت خون و فراورده های خونی پرهیز نمایید . مگر اینکه تجویز خون بنا به تشخیص اعضای تیم پزشکی هیئت پزشکی ایران واقعا ضروری و حیاتی باشد .

· از آنجایی که سرزمین های منطقه جنوب غربی آسیا از جمله عراق ، عربستان و حتی مناطق جنوبی ایران ، بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت به عنوان مناطق مالاریاخیز شناخته شده اند ، به منظور ارتقای سلامت خون و فراورده های خونی ، تا شش ماه پس از بازگشت ، از اهدای خون خودداری نمایید .

لازم به ذکر است که این نکته به معنی ابتلای شما به بیماری نیست . بلکه باید به خاطر داشت که خون اهدایی شما به نوزادان و یا بیمارانی تزریق می شود که به دلیل قرار گرفتن در شرایط مرگ و زندگی دجار ضعف سیستم ایمنی هستند و وجود کوچکترین و ضعیفترین عامل بیماریزا که در شرایط معمول قادر به ایجاد بیماری نیست ، می تواند در این افراد عوارض جبران ناپذیری را به همراه داشتنه باشد .