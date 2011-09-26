راهپیمای مردم سنندج بر ضد پژاک/ تقدیر از سپاه به خاطر برخورد با ضد انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و در یک حرکت خودجوش جمعی از ورزشکاران، کارگران، اصناف و بازاریان و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران با حضور در راهپیمایی علیه اقدامات گروهک تروریستی پژاک شعار دادند و حرکت های صورت گرفته توسط این گروهک را محکوم کردند.

در این راهپیمایی که با حضور و همراهی جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان برگزار شد، حاضران با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر منافق" بار دیگر سیاست های کشورهای غربی علیه کشور و حمایت های آنها از گروهک های تروریستی را محکوم کردند.

در راهپیمایی امروز مردم سنندج که از مقابل مسجد جامعه این شهر و از مسیر خیابان امام خمینی (ره) تا روبروی استانداری کردستان ادامه داشت، مردم با سردادن شعارهایی نفرت خود را از حرکت های گروهک تروریستی گروهک پژاک اعلام کردند.

در میان شعارهای که توسط مردم کردستان سر داده می شد همچنین از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل عملیات علیه گروهک تروریستی پژاک تقدیر شد و حاضران از نیروهای امنیتی درخواست کردند تا خشکاندن ریشه این گروه تروریستی اقدامات خود را ادامه دهند.

در پایان این راهپیمایی شرکت کنندگان با تجمع مقابل استانداری کردستان و با قرائت بیانیه ای با تاکید بر حضور خود در صحنه بار دیگر ضمن محکوم کردن اقدامات گروهک تروریستی پژاک نفرت خود و مردم کردستان را از این گونه اقدامات اعلام کردند و بر حرکت در مسیر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کردند.