مدارس قرچک در سال تحصیلی جدید میزبان 42 هزار دانش آموز شدند

امیرشهاب معاف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با سوم مهرماه، با نواخته شدن نمادین زنگ آغاز سال تحصیلی در دبیرستان فرهنگ شهر قرچک، 42 هزار دانش آموز این منطقه سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

وی با تأکید بر لزوم افزایش توان علمی دانش آموزان گفت: دستاوردهایی که ایران اسلامی را به سرآمدی کشورهای جهان و منطقه تبدیل کرده، نتیجه زحماتی است که معلمان و دبیران در کلاسهای درس کشیده اند و با تربیت دانش آموزان خلاق، زمینه پیشرفت این نظام الهی را فراهم کرده اند.

این مسئول ادامه داد: دبیران و معلمان در خط اول تعلیم و تربیت قرار گرفته اند و با رشادت و از خود گذشتگی، زمینه رشد و توسعه علمی کشور را فراهم می کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطراه دلاورمردیهای رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: امنیت، آسایش و آرامشی که امروز در فضای نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد، مدیون رشادت و از خودگذشتگی افرادی است که درس، کار و زندگی خود را وقف کردند تا ذره ای از این خاک گهربار در اختیار دشمنان اسلام و ایران اسلامی قرار نگیرد.