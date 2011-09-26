تصادف و نقص فنی خودروها عامل 41 درصد وقایع ترافیکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مقایسه آماری بین حجم ترافیک عبوری از تقاطع‌های درون شهری متصل به سیستم SCATS در شمال، جنوب، مرکز و غرب شهر نیز نشان از افزایش 5/2 درصدی ترافیک عبوری دارد.

این گزارش می‌افزاید در اولین روز بازگشایی مدارس در سال جاری نسبت به روز اول بازگشایی مدارس در سال گذشته، ترافیک سنگین معابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/3 درصد کاهش داشت، ضمن این که ترافیک عبوری از تقاطع‌های درون شهری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش 7/3 درصدی دارد.

بر اساس این گزارش بررسی ترافیک سنگین ناشی از مجموع وقایع ترافیکی و غیر ترافیکی در اولین روز بازگشایی مدارس در سال جاری نسبت به روز اول بازگشایی مدارس در سال گذشته نیز 3 درصد کاهش داشت، ضمن این که ساعت اوج ترافیک صبحگاهی در روز اول بازگشایی مدارس بین ساعات 7 تا 8 صبح بود.

این گزارش اضافه می‌کند از مجموع وقایع ثبت شده در سیستم ثبت وقایع مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران در روز سوم مهر، دو عامل تصادف رانندگی با 21 درصد و نقص فنی خودروهای شخصی با 20 درصد (مجموعاً 41 درصد)، دو عامل مهم وقایع ترافیکی پایتخت بودند.

بنا بر این گزارش بر اساس رکوردهای ثبت شده از طریق 104 دوربین فعال در محدوده طرح ترافیک، تعداد کل خودروهایی که وارد محدوده ترافیک شدند در مقایسه با متوسط یک ماه گذشته 9 درصد افزایش پیدا کرده در صورتی که در مقایسه با روز یک‌شنبه هفته گذشته با 32 صدم درصد افزایش، تغییر محسوسی نداشته است.

اولین محورهایی که صبح نخستین روز بازگشایی مدارس درگیر ترافیک سنگین شدند، 6 بزرگراه بسیج (مسیر شمال به جنوب)، شهید نواب صفوی (مسیر شمال به جنوب)، شهید حکیم (مسیر غرب به شرق)، شهید بابایی (مسیر شرق به غرب)، شهید همت (مسیر غرب به شرق) و صدر (مسیر شرق به غرب) بودند.