هنرمندان چشمه های متواتر فضائل رضوی را به تصویر می کشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده در این پیام آورده است: مشهد قبله عشاق و عارفان است و بارگاه منور عالم آل محمد امام رضا (ع) همچون نگینی بر تارک ایران اسلامی می‌درخشد.

خورشید در حریم مقدسش جبین بر خاک می ساید، دریچه های آسمان به سمت رواق های زرنگار روضه گردون مدار ثامن الحجج گشوده می شوند و حرمش محل نزول و صعود ملائک مقرب الهی است.

دل به زیارت حرم مطهرش اوج می گیرد و هنرمندان همواره حدیث عشقش را با زبان جان می سرایند و چشمه های متواتر فضائل بی‌شمارش را به تصویر می کشند.

در این پیام آمده است: جشنواره رضوی در طول چندین سال متوالی با گستره وسیع و اجرای آن در رشته های مختلف زمینه مناسبی را برای تقویت و تداوم پرداختن به مضامین و موضوعات دینی فراهم کرده است.

ارزشها و باورهای دینی تاثیر بسیار شگرفی بر گسترش هنر داشته اند و در این میان هنر عکاسی با توجه به شاخصه های منحصر بفرد خود هنرمندان متعهد را از عمق وجود تحت تاثیر قرار داده و در حیطه فرهنگ رضوی آثار فاخری را پدید آورده است.

امید است این جشنواره طلایه دار هنر آئینی و ارزش مدار بوده و زمینه ساز بروز و ظهور آثاری ماندگار شود.

آئین اختتامیه و معرفی نفرات برتر سومین جشنواره سراسری عکس رضوی چهارم مهرماه جاری ساعت 17 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می شود.