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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

کرمانی در گفتگو با مهر:

گسترش فرهنگ شهادت یاریگر جوانان در جنگ فرهنگی است

گسترش فرهنگ شهادت یاریگر جوانان در جنگ فرهنگی است

دماوند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند اظهار داشت: گسترش فرهنگ ناب شهادت و ایثارگری یاریگر جوانان در کارزار جنگ فرهنگی است.

حجت‏ الاسلام محسن کرمانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرهنگ شهادت حافظ سلامت اخلاقی جامعه است و آنچه در میدان کارزار جنگ فرهنگی می تواند یاریگر جوانان این مرز و بوم باشد، بسط و گسترش فرهنگ ناب شهادت و ایثارگری است.

وی با بیان رشادتهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت: شهدا همچون خورشیدی فروزنده و زوال ناپذیر برای همیشه مسیر روشن حق و حقیقت باقی خواهند ماند که در این راستا نسل جوان با بهره گیری از اهداف شهدا باید راه راستین را بپیمایند و اجازه گسترش افکار دشمن را ندهند.

این مسئول ادامه داد: در دنیای امروز دستگاه تبلیغات سوء جهان استکبار، با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی به شدت فعالیت می کند و نسل جوان را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در جهان بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس الگوی بیداری اسلامی در منطقه است و جنبشهای اسلامی مردم کشورها از انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته است.

کد مطلب 1417127

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