به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، جان دالهویسن معاون امور اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل گفت: این تقلید مسخره از عدالت و روز شرمساری برای فرانسه است. این زنان برای پوشیدن لباسی جریمه شده اند که خود آن را انتخاب کرده اند.

دادگاه فرانسوی در شهری در شمال فرانسه دو زن مسلمان را به جرم پوشیدن روبنده در اماکن عمومی جریمه کرد، اقدامی که از زمان اعمال این قانون در ماه آوریل نخستین مورد به شمار می رود.

این قانون در فرانسه به کانون بحثهای داغ تبدیل شده است و ابزاری را برای سوء استفاده احزاب جناح راست به منظور اتخاذ رویکردهای خصومت آمیز نسبت به مسلمانان و جذب آرا بیشتر فراهم کرده است.

این قانون که نخستین قانون در نوع خود بوده پوشش روبنده و برقع را در تمام اماکن عمومی برای زنان ممنوع کرده است. افرادی که این قانون را نقض کنند با جریمه 150 یورویی و حضور اجباری در کلاسهای شهروندی فرانسه رو به رو می شوند.

در پنج ماه گذشته از زمان اعمال این قانون، پلیس از چندین زن خواسته تا روبنده خود را بردارند، حتی یکی از زنان همان جا جریمه خود را به پلیس پرداخت کرد، اما تا کنون دادگاه برای مداخله وارد عمل نشده بود.

سازمان عفو بین الملل این قانون را به عنوان نقض آزادی بیان زنان مسلمان محکوم کرد.

جان دالهویسن گفت: به جای حمایت از حقوق زنان این قانون نقض آزادی دینی و بیان آنها است.

دولت فرانسه مدعی شده است که این اقدام برای امنیت عمومی و حفظ زنان از پوشیدن اجباری روبنده ضروری است، اما سازمان عفو بین الملل اظهار داشته است که این قانون زنان را وادار می کند به نوعی در حبس خانگی بمانند، چرا که از این امر واهمه دارند که به خاطر پوشیدن روبنده در اماکن عمومی جریمه شوند.

این سازمان پیشتر هشدار داده بود که دولتهای غربی با راه اندازی این ستادهای ضد روبنده خطر بدنام کردن اقلیتهای مسلمان را به وجود می آورند.