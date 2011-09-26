تعداد مسافران تابستانه گلستان 20 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در طول تابستان امسال 10 میلیون و 483 هزار و 74 مسافر وارد گلستان شدند.

وی اظهار داشت: در این راستا، از این تعداد مسافر ورودی 683 هزار و 144 نفر در هتل‎ها، میهمانپذیر‎ها، مدارس، کمپ‎ها و همچنین چادرهای مسافرتی در پارک‎ها، حاشیه جاده‎ها و خیابان‎ها اقامت داشته‎اند.

وی با اشاره به وجود 20 هتل با ظرفیت 1302 تخت و 12 میهمانپذیر با ظرفیت 642 تخت در استان گلستان اذعان داشت: در این مدت 309 بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی بین راهی صورت گرفته که شامل 69 تشویق، تذکر و اخطار کتبی بوده که از این تعداد 52 مورد تذکر و 22 اخطار به واحدهای اقامتی، پذیرایی و پنج اخطار به دفاتر خدمات مسافرتی استان ارائه شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان همچنین افزود: در این ایام تعداد 10 نمایشگاه صنایع دستی دراستان نیز برگزار شده است.

وی علت رشد سفر به گلستان را شرکت در نمایشگاه‎های مختلف گردشگری و صنایع دستی استانی، برگزاری چندین دوره جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در استان، فراهم کردن زیرساخت‎های مناسب در اماکن گردشگری گلستان و تولید اقلام تبلیغاتی برای معرفی جاذبه‎های گردشگری استان در قالب سی‎دی، کتابچه و بروشور ذکر کرد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد امنیت، نظم و ایجاد محیطی سالم و رفاه نسبی خدمات شایسته‎ای برای مسافران فراهم آورده و شاهد رشد گردشگران و مسافران ورودی به نگارستان ایران باشیم.

ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان، با هدف فراهم کردن تسهیلات لازم و هماهنگی و تعامل بین تمام سازمان‎ها و دستگاه‎های دولتی و غیردولتی مرتبط با سفر تشکیل شده و برای مدت شش سال پیاپی به ریاست استاندار و قائم مقامی معاونت عمرانی و دبیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب 10 کمیته و حضور بالغ بر 50 دستگاه اجرایی و بسیج 20 هزار نفر نیرو فعالیت دارد.