هند و سریلانکا خواستار گسترش همکاری ها با آذربایجان شرقی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، پرویز آژیده ظهر دوشنبه در این دیدارها ضمن ابراز خرسندی از حضور مقامات هند و سریلانکا، پتانسیل های آذربایجان شرقی در ابعاد مختلف صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی و ورزشی را تبیین و از گسترش همکاری ها با ایالت پنجاب هند و کلمبو سریلانکا استقبال کرد.

وی آذربایجان شرقی را یکی از استان های توانمند ایران در حوزه های مختلف معرفی کرد و با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران با هند و سریلانکا گفت: امید می رود این دیدار زمینه گسترش همکاری های متقابل باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی سوابق ضد استعماری و ضد استبدادی هند و سریلانکا را یادآور شد و افزود: این کارنامه درخشان می تواند پشتوانه خوبی برای تسریع در ارتقای مناسبات دو جانبه باشد.

آژیده همچنین با بیان اینکه ایران طی سال های گذشته جهش بزرگی در حوزه علم و فناوری داشته که موفقیت های هسته ای نماد این دستاوردها است، اظهار داشت: جنبش عدم تعهد در موضوع هسته ای ایران همواره مواضع اصولی را اتخاذ کرده که قابل تقدیر است.

در ادامه این دیدار، "سوک بیر سفیک باد ال" سروزیر ایالت پنجاب هند نیز با اظهار خرسندی از حضور در آذربایجان شرقی، به موفقیت های این ایالت در حوزه کشاورزی به ویژه در زمینه تولید برنج و گندم اشاره کرد و افزود: ایالت پنجاب هند علاقمند است تجارب خود در بخش کشاورزی و همچنین حوزه آی تی (IT) را در اختیار ایران و آذربایجان شرقی قرار دهد.

وی مناسبات علمی را دیگر زمینه مورد علاقه ایالت پنجاب برای همکاری های مشترک با آذربایجان شرقی بیان و تصریح کرد: ایالت پنجاب، بواسطه سرمایه گذاری دانشگاه های معتبر جهان، پتانسیل فراونی در حوزه علمی دارد و هم اکنون هشت هزار ایرانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی این ایالت به تحصیل مشغولند.

سروزیر ایالت پنجاب هند که خود متولد ایران است، ادامه داد: لازم است در این دیدار از پذیرایی و مهمان نوازی ایرانیان در میزبانی شایسته از اتباع هند قدردانی شود.

این مقام هندی همچنین با اشاره به جایگاه ورزش کبدی و علاقمندی میلیون ها شهروند ایالت پنجاب به این رشته ورزشی، از برگزاری رقابت های جهانی کبدی در ماه آینده در ایالت پنجاب هند خبر داد و از مقامات آذربایجان شرقی برای بازدید از این رقابت ها و حضور در مراکز دانشگاهی پنجاب دعوت کرد.

سروزیر ایالت کلمبو سریلانکا نیز در این دیدار با قدردانی از پذیرایی مناسب مسئولان آذربایجان شرقی، وضعیت حاکم بر کشور سریلانکا را مطلوب و توام با آرامش بیان کرد و افزود: هم اکنون صلح در جنوب و شمال این کشور حکمفرماست و همین عامل می تواند زمینه ساز افزایش مناسبات دوجانبه با ایران و آذربایجان شرقی شود.

"ماهی پالا" با اشاره به جایگاه سریلانکا در تولید بخش اعظمی از چای دنیا، بخش کشاورزی را بستر خوبی برای افزایش مناسبات دانست و خواستار توسعه همکاری ها و تحکیم مناسبات دوجانبه شد.

تیم های ملی سرکل کبدی هند و سریلانکا به همراه مسئولان سیاسی خود برای حضور در رقابت های آسیایی این رشته ورزشی در تبریز حضور دارند.

این رقابت ها از دیروز، سوم مهر آغاز شده و تا پنجم این ماه در ورزشگاه تختی تبریز ادامه دارد.