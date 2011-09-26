مهدی مداحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج بازیکن تیم مس کرمان در حال حاضر مصدوم هستند و احتمال دارد چند نفر از این جمع به بازی برابر تراکتورسازی برسند.

وی یادآورشد: کوشکی، جرج مورات و سیفی بازیکنانی هستند که احتمالا به این بازی نمی رسند چرا که جرج مورات و سیفی از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شدید شده و پایشان گچ شده است.

مداحی بیان داشت: آرارات و عادل کلاه کج که جز مصدومان تیم هستند شرایط بهتری دارند و برای بازی با تراکتورسازی می توانند در ترکیب قرار گیرند.

وی ادامه داد: جرج مورات هم احتمالا با توجه به باز شدن گچ پا شاید بتواند در دقایقی از بازی به تیم کمک کند.

مداحی گفت: لغو بازی با سپاهان باعث شد مقداری از خستگی بدنی بازیکنان کم شده و با آرامش بیشتری به این بازی فکر کنند.

وی با اشاره به تمرینات خاصی که تیم در هفته گذشته پشت سرگذاشته است گفت: بلاژویچ مربی بزرگی است و تمریناتی که وی در هفته گذشته با تیم داشت و همچنین استراحت به موقع بازیکنان باعث شد که فشارهای قبلی از تیم برداشته شوند.

مداحی اظهار داشت: جریانات اخیر باشگاه استرس زیادی به تیم و بازیکنان وارد کرد و در رفتار بازیکنان نیز تاثیرگذاشته بود که با آمدن گنجعلیخانی شرایط خوب شد.

وی گفت: گنجعلیخانی کارکشته فوتبال است و می تواند تحولی مثبت در مجموعه باشگاه ایجاد کند که به تیم هم در کسب نتایج بهتر کمک کند.

