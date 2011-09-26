اشاعه معروف ها از اولویت ‌های اصلی ستاد احیاء امر به معروف زابلی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی بیکل ملازهی ظهر دوشنبه در دومین جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زابلی که با حضور اعضاء برگزار شد، ضمن تاکید بر فرهنگ سازی فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در سطح جامعه اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای همگانی است و نتیجه ای که از این دو فریضه عاید جوامع بشری می شود، بسیار مثبت خواهد بود.

وی گفت: مسلمان واقعی کسی است که به اصول دین اسلام معتقد باشد و بر طبق ایمان خود عمل کند که در این صورت زیر بنا و رو بنای دین او محکم خواهد شد.

وی افزود: عنصر تکمیل کننده ایمان، امر به معروف و نهی از منکر است که در زندگی مسلمان حقیقی جایگاه ویژه ای دارد و همگان باید برای فرهنگ سازی این فریضه ها کوشا باشیم.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زابلی بیان داشت: گسترش نظارت همگانی برای اصلاح هر جامعه، امری ضروری است و وظیفه این ستاد در هر استان و منطقه، فراگیر کردن تذکر لسانی است.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زابلی نیز در این جلسه گفت: با توجه به بازگشایی مدارس باید تذکر لسانی و برگزاری همایش تذکر لسانی به طور جدی در شهرستان پیگیری شود.

سرگرد پاسدار حسین بدیع روشن افزود: تذکر لسانی و امر و نهی دینی، گل سر سبد احکام دینی است و انجام تذکر لسانی آنگاه که شروطش رعایت شود و بر مبنای سنت رسول مکرم اسلام (ص) و خاندان مطهرش تبیین شود ما را از افتادن در ورطه افراط و تفریط در مقوله امر به معروف و نهی ازمنکر باز خواهد داشت.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء هفت مصوبه به تصویب رسید.