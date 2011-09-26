سخنان رئیس جمهوری منویات قلبی مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با سروزیران ایالت پنجاب هند و ایالت کلمبو سریلانکا در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مردم ایران ملت آزادیخواه و حق طلبی هستند و با مشاهده زورگویی و سلطه گری برخی کشورها عصبانی می شوند.

وی افزود: سخنان اخیر رئیس جمهوری کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با فطرت ایرانیان سازگار بود و به همین جهت مورد استقبال آحاد مردم کشورمان قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت اصلاح مدیریت بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین محورهای سخنان رئیس جمهوری اشاره کرد و افزود: مدیریت فعلی بین المللی مطلوب نبوده و با مدیریت عادلانه فاصله بسیاری دارد.

آژیده افزود: اینکه برخی از کشورها دارای حق وتو بوده و قادرند نظر اکثریت کشورها را وتو کنند با روحیه آزادگی و حق طلبی انسان ها سازگار نیست و سخن گفتن از این بی عدالتی همواره مورد استقبال ملت های مختلف به ویژه ملت ایران قرار گرفته است.