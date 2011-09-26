به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل امروز دوشنبه در نشست خبری، مهمترین تهدید امروز ایران را آمریکا و اسرائیل دانست که در برخی بخش‌ها توان نظامی بیشتری نسبت به ایران دارد و افزود: بنابراین نقش پدافند غیرعامل نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه دفاع غیرعامل مکمل دفاع عامل است، گفت: دفاع غیرعامل در همه حوزه‌ها از جمله حوزه نظامی و حوزه غیرنظامی وجود دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایجاد قرارگاه دفاع اقتصادی در کشور برای مقابله با تهدیدات اقتصادی در دستور کار است، گفت: باید نقاط ضعفی را که در مواجهه با تحریم های هوشمند با آن درگیر هستیم شناسایی کنیم.

جلالی تصریح کرد: در بخش فنی و تخصصی، اقداماتی را برای مقابله با تهدیدات انجام داده و بر مشکلات فائق آمده‌ایم.

وی با بیان اینکه مهمترین برنامه ما در سال جاری مقابله با تهدیدات در چهار محور ذکر شده است، گفت: در بخش سایبری با تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در ستاد کل نیروهای مسلح و با هماهنگی وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوری اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی ، مشکلات و سیاست‌های این بخش بررسی می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه تهدیدات سایبری در حوزه فردی را وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوری اطلاعات و تهدیدات سایبری در بخش اجتماعی را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند، گفت: سازمان پدافند غیرعامل نیز به موضوع تهدیدات سایبری در بخش امنیتی می‌پردازد.

وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که برنامه دفاع سایبری را در همه دستگاه ها به اجرا بگذاریم و در این راستا با وزارت صنایع، دفاع و ارتباطات رایزنی کرده‌ایم.

جلالی در ادامه به تولید سخت افزارها و نرم افزارهای بومی در کشور اشاره کرد و افزود: ما از همه شرکت‌های خصوصی و اساتید دعوت می‌کنیم که در تولید نرم افزارهای بومی کشور به سازمان پدافند غیرعامل کمک کنند.

وی با اعلام اینکه 500 رزمایش سایبری در کشور امسال برگزار می شود، گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در این مانورها نقاط ضعف دستگاه ها بررسی شده و برنامه هایی برای رفع مشکلات ارایه می‌شود.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه دستگاه های اجرایی کشور از لحاظ خطرپذیری به سه بخش دستگاه های پرریسک و دستگاه های با ریسک متوسط و ریسک پایین تقسیم شده اند که اولویت اول ما دستگاه های پرریسک هستند، گفت: در سال جاری طرح مدیریت بحران و خطرات در این دستگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود که براساس آن بعد از آموزش کارکنان، مانور سایبری در این دستگاه‌ها برگزار می‌شود.



وی با بیان اینکه در سال گذشته، 100 حادثه پرخطر در کشور در بخش های نفت، پتروشیمی و حتی کارخانه‌های تولید حشره کش وجود داشت که به دنبال رفع این مشکلات بودیم، درخصوص وقوع انفجار در پالایشگاه آبادان نیز گفت: اگر در زمان وقوع این حادثه آمادگی لازم وجود نداشت مقابله با تبعات این حادثه بسیار سخت بود.



جلالی افزود: رسیدگی به مشکلات دستگاه های اجرایی با ریسک متوسط و پایین در اولویت های بعدی این سازمان قرار دارد.

وی در ادامه مهمترین ماموریت این سازمان را پایش و بررسی تهدیدات جدید به شمار آورد و افزود: ما بررسی می‌کنیم که توان، برنامه ها و استراتژی‌های دشمنان ما در حوزه غیرنظامی شامل چه مواردی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دشمن استراتژی "جنگ مردم محور" یا "جنگ بی‌قاعده" را علیه ما دنبال می‌کند که این استراتژی شامل چهار مرحله است.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: جنگ روانی محور عمده این استراتژی است که به صورت ثابت علیه ایران دنبال می‌شود.



وی با بیان اینکه محور دوم این استراتژی تهدیدات اقتصادی است، گفت: رویکرد جدی آمریکا نسبت به ایران، تهدید اقتصادی است ، در گذشته نیروهای نظامی دشمن در حمله مستقیم، مراکز و زیرساخت‌های اقتصادی مانند پل‌ها و کارخانه‌ها را نابود می‌کردند اما در دوران جدید، جنگ اقتصادی به معنای جنگ با مولفه‌های اقتصادی علیه مولفه‌های اقتصادی کشور دیگر است.

جلالی با اشاره به اینکه در وزارت خزانه داری آمریکا برای رصد تحریم ها علیه ایران یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل شده است که به بررسی ابعاد و روند اجرای تحریم ها می‌پردازد، گفت: زمانی که دشمنان دیدند در کشور برای مقابله با تحریم ظرفیت‌ها و آمادگی‌هایی وجود دارد آنها به موضوع تحریم هوشمند روی آوردند.

وی تهدیدات سایبری را به عنوان محور سوم تهدیدات علیه کشور به شمار آورد و افزود: بخش زیادی از خدمات دولت به مردم از طریق فناوری اطلاعات ارایه می‌شود که در معرض تهدید قرار دارد.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که آمریکا سایبر را عرصه پنجم جنگ بعد از زمین، دریا، هوا و فضا اعلام کرده است، گفت: ما سال گذشته شاهد درگیری‌هایی در این بخش بودیم که استاکس نت نمونه ای از آن بود و نوعی جنگ جدید علیه کشور ما به شمار می‌رفت.



وی ادامه داد: آخرین بخش تهدیدات علیه کشور ما در حوزه امنیتی است که تحریک عناصر گروهکهای تروریستی در شمال‌غرب کشور و تحریک عناصر باقی مانده گروهک ریگی نمونه ای از تهدیدات امنیتی است که دشمن از طریق آنها در پی ایجاد ناامنی در کشور است.

جلالی در ادامه با بیان اینکه در مدارس کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بسیج دانش آموزی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای مقابله با حوادث مختلف از جمله زلزله آموزش داده می‌شود، گفت: در هفته بسیج رزمایش آمادگی با این حوادث در مدارس کشور برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: با امضای تفاهمنامه میان سازمان پدافند غیرعامل و بسیج مقرر شده است که از ظرفیت بسیج در همه دستگاه‌های کشور استفاده شود.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل بسیج یک پدیده بی بدیل در کشور است و براین اساس در همه دستگاه های اجرایی بسیج عضو کمیته پدافند غیرعامل آن دستگاه به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه اولین وظیفه بسیج در این راستا، آموزش مضامین مربوط به پدافند غیرعامل به مردم و کارکنان است به طوری که در سال گذشته دو میلیون نفر توسط بسیج آموزش دیدند، گفت: در سال جاری نیز دو میلیون نفر دیگر نیز توسط بسیج آموزش می‌بینند.

جلالی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در شش رشته مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های آموزشی پدافند غیرعامل برگزار شده که تاکنون 600 نفر طی آن آموزش دیده‌اند.



وی همچنین درخصوص برگزاری دو رشته پدافند غیرعامل در دانشگاه نفت آبادان نیز اظهار داشت: فارغ التحصیلان این رشته‌ها در مقطع کارشناسی برای وزارت نفت آموزش می‌بینند.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: چهار دوره پدافند غیرعامل در مقطع کارشناسی ارشد برای بسیجیان اختصاص داده شده است.

وی در ادامه از راه اندازی رشته دفاع سایبری در کشور برای اولین بار خبر داد و گفت: ترم اول این رشته در دانشگاه امام حسین (ع) به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است.



جلالی اضافه کرد: دومین دوره جذب دانشجو در مقطع دکتری نیز در دانشگاه عالی دفاع ملی آغاز شده است که مدیران ارشد سازمان‌ها و دستگاه‌ها در این دوره آموزش می‌بینند.

وی با تاکید بر ضرورت استانداردها و آیین نامه‌های این بخش گفت: سال گذشته جشنواره فنی و مهندسی پدافند غیرعامل برگزار شد که در آن سعی شد از ظرفیت‌های موجود در کشور برای تدوین استانداردهای لازم در این بخش استفاده شود.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که تاکنون 80 آیین نامه پدافند غیرعامل در کشور تدوین شده است، گفت: آمریکا حدود 900 آیین نامه فنی در این بخش دارد که ما نیز باید به گسترش استانداردسازی و تدوین آیین نامه‌ها توجه کنیم.



وی در پایان گفت: در سال جاری مقرر شده است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، آیین نامه‌های سازمان‌های مختلف در بخش پدافند غیرعامل به روز رسانی شود.