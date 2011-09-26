به گزارش خبرگزاری مهر، اهم محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری، بدین شرح است:

-تلویزیون و ارتباط جمعی در دنیای امروز مهم است و مسئله‌ای اساسی است. بسیاری از مقاصدشان را قلدرهای بین‌المللی، به وسیله همین وسایل ارتباط جمعی پیش می برند.

-مجموعه مسلمانان در کشورهای اسلامی بر روی هم، سهم کمی از امواجی که در دنیا مسلط است، دارند. این که شما دور هم جمع شدید و اتحادیه تشکیل داده اید، کار خوبی است و باید آن را تقویت کنید. سعی قدرت‌های غربی اینست که مسلمانان که این جریان عظیم بیداری اسلامی را راه انداخته اند، وادار کنند که از مسلمانی خود تبری کنند.

-هر چند نیت‌ها، دینی و ایمانی، و کارها هم ایمانی و دینی است،چون فقط ایمان اسلامی می تواند این چنین حرکتی را راه بیندازد اما وضعیت را به گونه‌ای پیش می‌آورند که کسانی که رسانه دارند و یا قدرت سیاسی، حزب و تشکیلات دارند، رویشان نشود بگویند ما اسلامی هستیم و به دنبال رشد اسلام هستیم، بلکه بگویند ما به دنبال دمکراسی غربی هستیم. در حالی که دمکراسی غربی، امتحان خود را پس داده و می بینید که با جوامع غربی چه کرده است.

-اینها خونخوارند.همینطور اقتصاد غرب هم چه کرده است. الآن پس از این که اینها ثروت دنیا را جمع کردند، اقتصاد آمریکا و غرب کجاست؟ اینها سقوط می کنند. شما در تلویزیون‌هایتان مطالبات ملت‌ها را منعکس کنید. مطالبه مردم همان مطالبات اسلامی است. این است که می تواند در اعماق تسری پیدا کند.