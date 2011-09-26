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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

مقام معظم رهبری:

مطالبه مردم همان مطالبات اسلامی است

مطالبه مردم همان مطالبات اسلامی است

12 نفر از اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی، صبح امروز، همزمان با افتتاح پنجمین اجلاس مجمع عمومی، ملاقاتی اختصاصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته و ضمن طرح نظرات خود، از دیدگاه معظم له آگاه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اهم محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری، بدین شرح است:

-تلویزیون و ارتباط جمعی در دنیای امروز مهم است و مسئله‌ای اساسی است. بسیاری از مقاصدشان را قلدرهای بین‌المللی، به وسیله همین وسایل ارتباط جمعی پیش می برند.

-مجموعه مسلمانان در کشورهای اسلامی بر روی هم، سهم کمی از امواجی که در دنیا مسلط است، دارند. این که شما دور هم جمع شدید و اتحادیه تشکیل داده اید، کار خوبی است و باید آن را تقویت کنید. سعی قدرت‌های غربی اینست که مسلمانان که این جریان عظیم بیداری اسلامی را راه انداخته اند، وادار کنند که از مسلمانی خود تبری کنند.

-هر چند نیت‌ها، دینی و ایمانی، و کارها هم ایمانی و دینی است،چون فقط ایمان اسلامی می تواند این چنین حرکتی را راه بیندازد اما وضعیت را به گونه‌ای پیش می‌آورند که کسانی که رسانه دارند و یا قدرت سیاسی، حزب و تشکیلات دارند، رویشان نشود بگویند ما اسلامی هستیم و به دنبال رشد اسلام هستیم، بلکه بگویند ما به دنبال دمکراسی غربی هستیم. در حالی که دمکراسی غربی، امتحان خود را پس داده و می بینید که با جوامع غربی چه کرده است.

-اینها خونخوارند.همینطور اقتصاد غرب هم چه کرده است. الآن پس از این که اینها ثروت دنیا را جمع کردند، اقتصاد آمریکا و غرب کجاست؟ اینها سقوط می کنند. شما در تلویزیون‌هایتان مطالبات ملت‌ها را منعکس کنید. مطالبه مردم همان مطالبات اسلامی است. این است که می تواند در اعماق تسری پیدا کند.

کد مطلب 1417146

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