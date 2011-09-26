به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم جشن ایثار، ویژه ایثارگران دفتر تبلیغات اسلامی که در سالن همایش‌های این دفتر برگزار شد،‌ با اشاره به آثار جنگ و دوران دفاع مقدس اظهار داشت: امام یک ماه بعد از پیروزی در جنگ در صحبتی فرمودند این روزها درباره جنگ حرف هایی می زنند که دل خانواده شهدا را می شکنند و من از طرف نظام، از همه خانواده شهدا عذرخواهی می کنم که این تحلیل ها در مورد جنگ بیان می شود.



وی با تاکید بر این که به گفته امام ما در جنگ انقلاب را به دنیا و به فلسطین صادر کردیم، یادآور شد: امام در ادامه به دستاوردهایی که در جنگ داشتیم اشاره کردند و فرمودند که ما در جنگ حتی یک لحظه نیز نادم و پشیمان نیستیم.



پیروزی در جنگ مال ایران و اسلام بود



رضایی با بیان این که حرف امام واقعا حرف درستی بود، تصریح کرد: درست است که ما در جنگ شکست هایی داشتیم اما پیروزی در جنگ مال ایران و اسلام بود.



وی افزود: حالا این روزها لیبرال هایی می گویند چرا جنگ بعد از آزادی خرمشهر ادامه پیدا کرد و در بین انقلابی گری های دو آتیشه اشخاصی پیدا شدند که اظهارنظرهایی کردند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس باید ببینیم چرا این طور بود و چرا آنان این عقده را دارند، آنان که اصلا در جنگ نبودند، باید به آنها گفت شما کجا بودید؟ کجا شما در خط مقدم آمدید و در جبهه شرکت کردید و در کدام مسئولیت بود که درست عمل کنید؟



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یا تکنوکرات های لیبرالی بودند که می گویند که چرا بعد از خرمشهر جنگ را ادامه دادید، اولین دلیل روشن آن این بود که هزار کیلومتر از خاک ما از جمله نفت شهر، موسیان و دهلران در دست دشمن بود و جنگ نمی توانست ادامه پیدا نکند و جنگ باید به جایی می رسید که بعد از آن دیگر تداوم پیدا نمی کرد.



رضایی افزود: و آن این بود که ما به دنیا ثابت کنیم که اعتراف کنند مرزهای بین المللی ما کجاست و این حداقل امر بود و ما این را به دست آوردیم.



وی با بیان این که مهم تر از اینها این است که ما آثار جنگ را در تاریخ جهان اسلام بررسی کنیم، ابراز داشت: چرا اکنون جهان اسلام بیدار است، این بیداری جهان اسلام یک مجموعه بیداری های زنجیره های است که الان به اینجا رسیده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اولین کشوری که از جنگ ما الهام گرفت لبنان بود و اولین اثر ایستادگی مردم ایران در جنگ،‌ خود را در لبنان نشان داد و بعد از آن فلسطین دومین موج بیداری نشات گرفته از دل انقلاب ایران بود.



وی افزود: سومین موج بیداری که از دل ایستادگی ما بیرون آمده همان است که اکنون در کشور مصر می بینیم، لذا ایستادگی ما در جنگ تا به امروز ادامه پیدا کرده است.



نباید از مقاومت جانانه رهبر انقلاب در طول 20 سال گذشته غافل شد



رضایی با اشاره به نقش رهبری در طول تاریخ انقلاب تا به امروز، بیان داشت: البته نباید از مقاومت جانانه رهبر انقلاب در طول 20 سال گذشته غافل شویم که ایشان با دولت های مختلفی که آمدند و رفتند و با جوسازی های تکنوکرات های لیبرال همچنان در مسیر امام خمینی(ره) محکم ایستاد و ما آثار محکم ایستادگی او را به حمدالله می بینیم.



وی با تاکید بر این که موج سوم بیداری اسلامی از دل همین شجره طیبه بیرون آمد، یادآور شد: طبیعی است که دشمنان باید به جنگ‏، امام و انقلاب حمله کنند چرا که اگر این شجره طیبه بلندتر شود و شاخ و برگ بدواند، کم کم می تواند یک تمدن بزرگ را پایه ریزی کند و در سطح بین المللی برای اقتصاد، فلسفه، فرهنگ، صنعت، فناوری و علم حرف بزند.



آمریکا از فرهنگ و تمدن نوینی که ریشه در دفاع مقدس دارد می ترسد



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آمریکا نمی تواند این را تحمل کند و از فرهنگ و تمدن نوینی که ریشه در انقلاب و دفاع مقدس دارد، می ترسد لذا می خواهد که این تمدن سربلند نکند اما این تمدن می خواهد که قد علم کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه دفتر تبلیغات اسلامی اظهار داشت: شما روحانیون دفتر تبلیغات اسلامی مبلغ اسلام و قرآن هستید و نباید از این فراز و نشیب ها هیچ نگرانی داشته باشید، چرا که شرایط بدتر از دهه 60 نیست که همه استان های ما درگیر خون و آتش بود و ما سرانجام پیروز شدیم.



باید نیروهای انقلابی و وفادار به امام و رهبری به صحنه بیایند



رضایی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی تاکید کرد: نیروهای انقلابی، مومن و وفادار به امام و رهبری باید به صحنه بیایند و آن هم نه با شعار، مگر ما می توانستیم با شعار عراق را بیرون کنیم چرا که با شعار کار پیش نمی رود.



وی تصریح کرد: شعار خوب است اما کار تنها با شعار پیش نمی رود و باید دید مشکلات را چگونه می توان حل کرد، باید دید تورم، بیکاری و عقب ماندگی اقتصادی را چطور می توان رفع کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: در دل انقلاب و دفاع مقدس قواعدی شکل گرفته است که با کمک آنها می توان مسائل را حل کرد.



وی افزود: مهم این است که خود را از خودباختگی بیرون بیاوریم و اعتماد به نفس عاقلانه داشته باشیم نه اعتماد به نفس شعاری، اگر این طور باشد می توانیم شرایط امروز را مثل دوران انقلاب، جنگ و سایر موارد دیگر پشت سر بگذاریم.



باید تبلیغ در مورد انقلاب و جنگ همراه با کار پژوهشی مد نظر قرار گیرد



رضایی یادآور شد: در اینجا مسئله ای که مهم است، موضوع تبلیغ انقلاب و جنگ است که چطور شد که ما یک سال را شکست خوردیم و در آن کاری پیش نرفت و چه اتفاقی افتاد که پیروز شدیم و یا سال اول انقلاب ضد انقلاب ها چگونه جولان می دادند اما در سال های بعد کنار رفتند.



وی متذکر شد: باید در این زمینه ها کار پژوهشی انجام شود چرا که تبلیغ منهای کار پژوهش تاثیرگذار نخواهد بود و برای این که صحبت در مورد انقلاب و جنگ آثار خود را داشته باشد باید کار پژوهشی پشت تبلیغ باشد.

