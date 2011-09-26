فیلم سینمایی "زمزمه با باد" در سنندج به روی پرده می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زمزمه با باد" به کارگردانی فیلمساز جوان سینمای ایران "شهرام علیدی" روزهای پنجشنبه و جمعه همزمان با هفتم و هشتم مهر ماه جاری در دو سانس و طی ساعت های 17 و 19 بعد از ظهر در سالن فروردین مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج به نمایش در می آید.

فیلم سینمایی "زمزمه با باد" با حضور "شهرام علیدی" به عنوان کارگردان و به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و همکاری انجمن سینمای جوان سنندج نمایش داده می شود.

فیلم سینمایی "زمزمه با باد" یک فیلم انسانی است و موضوع آن تقابل مرگ و زندگی است از یک طرف در بحبوحه جنگ و خشونت همه در انتظار یک کودک هستند و از طرفی دیگر یک پستچی در مناطق کوهستانی با ضبط صوت پیغام‌ها را در بین کردها منتقل می ‌کند و مدام تصاویری از ویرانی‌های رژیم بعث بر سر مردم عراق را می ‌بیند.

این فیلم در اولین حضور بین المللی خود سه جایزه اصلی بخش مسابقة بخش هفته منتقدان شصت و دومین دورة جشنوارة بین المللی کن 2009 را از آن خود کرد و در ادامه با حضور در جشنواره های مختلف فیلم در سراسر جهان، جوایز متعدد دیگری را نیز به دست آورد که از آن جمله می توان به جایزه منتقدین جوان هند یا جایزه از جشنواره بین المللی فیلم مومبای هندوستان، جایزه و نشان افتخار دانشگاه های منتخب فرانسه از جشنواره بین المللی فیلم های تاریخی "پساک" فرانسه، جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره بین المللی فیلم "آمازون" برزیل، جایزه بهترین فیلم از طرف هیئت داوران دانشگاه های کشور براتیسلاوا از جشنواره بین المللی فیلم "براتیسلاوا" اسلوواکی، جایزه "دون کیشوت" از جشنواره بین ‌المللی فیلم ترومسو نروژ، جایزه بهترین فیلم برای شهرام علیدی و بهترین بازیگر مرد برای "عمر چاوشین" از جشنواره بین المللی فیلم اسپانیا و جایزه بهترین فیلمبرداری برای "تورج اصلانی اشاره کرد.

فیلم سینمایی "زمزمه با باد" در آخرین نمایش خود، در بخش مسابقه سینمای ایران در اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم کیش در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش به روی پرده رفت.