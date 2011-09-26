اداره روسیه براساس اصول شوروی سابق/ مردم از پوتین خسته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "فرانک نین هویسن" نوشت : پوتین در حالی تصمیم دارد بار دیگر سکان ریاست جمهوری روسیه را در دست گیرد که مردم با سیستم وی بیگانه شده اند و از سخنوریهای سران این سیستم مبنی بر ادامه دادن مسیر شکوفایی خسته شده اند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد روسیه پس از فروپاشی شوروی هنوز بر اساس اصولی مشابه آن دوران اداره می شود. مردم، "ولادیمیر پوتین" را فردی خوب و مناسب می دانند و این مسئله در این کشور هیچ جای بحث ندارد.

دراین مطلب آمده است : نمایندگان حزب روسیه متحد بار دیگر مانند بره های رام شده می نشینند و به دستورات اعلام شده از طرف رهبری گوش می دهند. پوتین بار دیگر رئیس جمهوری را بر عهده خواهد گرفت و دیمیتری مدودوف نیز نخست وزیری را در روسیه عهده دار خواهد شد.

لازم به ذکر است که روز جمعه در نشست سالانه حزب حاکم در روسیه، دیمیتری مدودف رئیس‌جمهور این کشور رسما نامزدی ولادیمیر پوتین را در انتخابات ریاست جمهوری سال 91 اعلام و از آن حمایت کرد. مدودف درحالی نامزدی پوتین را در انتخابات آتی اعلام کرد که پوتین نیز از وی خواست تا سکان نخست وزیری را در کشور به دست بگیرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : برگشت مجدد پوتین به کرملین مناسبات حقیقی قدرتی در این کشور را بار دیگر هماهنگ کرد. پوتین بار دیگر دورانی را در پیش می گیرد که در اصل هرگز پایان نیافته بود. پوتین بسیار خائنانه از هماهنگی بین خود و مدودوف سخن می گفت و حقایق را از عموم مخفی می کرد.

چنین ساختار قدرتی در دیگر کشورها یک رسوایی بزرگ محسوب می شود، اما در روسیه یک امر بدیهی و مسلم است که تصمیمات مهم توسط یک فرد گرفته شده و به او مربوط می شود. چنین سیستمی برای پوتین و نمایندگان حزب روسیه واحد که می خواهند با تکیه به تبلیغات دولتی در دسامبر آینده در انتخابات پارلمانی پیروز شوند سیستم خوبی است، اما برای روسیه بد است.

"زوددویچه" در بخش دیگری از این مطلب نوشت : روسیه پوتین، تحت یک حکومت فرماندهی غیر مدرن است. بزرگترین کشور روی کره زمین بر اساس اصول و قوانین دستوری هدایت می شود. روسیه متحد حزبی نیست که ایده ای نو را ارائه دهد. پارلمان این کشور نیز مکانی برای بحث و مجادله نیست.

نویسنده در ادامه سیستم حکومتی در روسیه را عامل سرکوب افکارعمومی دانسته و نوشت : روسیه در دوران ریاست جمهوری هشت ساله پوتین یک منطقه عاری از خلاقیت بود. برخی شکوفایی ها در این کشور مدیون مواد خام غنی آن است که درآمد بالایی را عاید دولت کرده و مردم را تا به حال آرام نگه داشته است، اما حالا شرایط تغییر کرده است.

در این مطلب آمده است : روسیه امروز نه تنها از یک بحران اقتصادی، بلکه از یک بحران سیاسی رنج می برد. ملت با سیستم پوتین بیگانه شده و از آن خسته شده اند. یک پنجم روسها علاقه دارند به خارج بروند و آشکارا علیه روسیه تحت حکومت پوتین سخن می گویند. روسیه به آزادی بیشتر و شرکت بیشتر جامعه در مسائل سیاسی نیاز دارد.

