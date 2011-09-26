به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مروتی هدف نهایی از راه ‌اندازی این واحد دانشگاهی را ارتقای سطح آموزشی علمی خوزستان و پاسخگویی به نیازهای علاقه ‌مندان به ادامه تحصیل تا مقاطع تحصیلات تکمیلی عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر رشته ‌های جدید، اکثریت رشته ‌هایی که در حال حاضر دانشگاه شهید چمران مجری برگزاری آنهاست، در واحد بین الملل دانشگاه ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله اول با تعدادی رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، ادامه داد: رشته ‌های مورد نظر برای این واحد دانشگاهی به زودی اعلام خواهد شد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: واحد بین الملل در یکی از ساختمان‌های دانشگاه، خارج از پردیس دانشگاهی با تمام امکانات آموزشی راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی را در واحد بین الملل این دانشگاه از بهمن ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: دانشجویان در 20 رشته تحصیلی که پیش از این در پردیس اصلی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شده بود، تحصیل می کنند.