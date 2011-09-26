  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

موافقت وزارت علوم با راه‌اندازی واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز

موافقت وزارت علوم با راه‌اندازی واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز از موافقت قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راه‌اندازی واحد بین الملل این دانشگاه خبر داد و گفت: تلاش می‌شود حداکثر از بهمن‌ ماه سال‌جاری پذیرش دانشجو در این واحد آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مروتی هدف نهایی از راه ‌اندازی این واحد دانشگاهی را ارتقای سطح آموزشی علمی خوزستان و پاسخگویی به نیازهای علاقه ‌مندان به ادامه تحصیل تا مقاطع تحصیلات تکمیلی عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر رشته ‌های جدید، اکثریت رشته ‌هایی که در حال حاضر دانشگاه شهید چمران مجری برگزاری آنهاست، در واحد بین الملل دانشگاه ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه واحد بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز در مرحله اول با تعدادی رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، ادامه داد: رشته ‌های مورد نظر برای این واحد دانشگاهی به زودی اعلام خواهد شد.
 
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، خاطرنشان کرد: واحد بین الملل در یکی از ساختمان‌های دانشگاه، خارج از پردیس دانشگاهی با تمام امکانات آموزشی راه‌اندازی خواهد شد.
 
به گزارش مهر، پیش از این نیز حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی را در واحد بین الملل این دانشگاه از بهمن ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: دانشجویان در 20 رشته تحصیلی که پیش از این در پردیس اصلی دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی شده بود، تحصیل می کنند.
کد مطلب 1417159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها