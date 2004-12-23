وزراي دفاع و امور خارجه فرانسه: آزادي گروگانهاي فرانسوي انحصاراً در پي تلاشهاي دولت بود // فرانسه در انجام اين مهم هيچ حامي و پشتيباني نداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " ميشل اليوت ماري" وزير دفاع و " ميشل بارنيه" وزير امور خارجه فرانسه امروز ضمن تاكيد به تلاش مستقل دولت فرانسه در عمليات آزاد سازي دو خبرنگار فرانسوي اعلام كردند با وجودي كه دو خبرنگار فرانسوي در عراق آزاد شدند اما براي آزادي آنها نه مقامات عراقي و نه مقامات آمريكايي و نه نيروهاي تحت فرماندهي آنها كاري انجام ندادند.

اليوت ماري و بارنيه دو روز پس از آزادي كريستين چسنات و جرج مالبرانت دو خبرنگار فرانسوي در مصاحبه اي مشترك با راديو فرانسه (France Info radio) گفتند: " از ابتدا تا انتها تمام تماسها از سوي آژانسهاي فرانسوي انجام مي شد و در انجام اين امور هيچ حامي و پشتيباني نداشتيم و از ابتداي شروع مذاكرات و طي تمام مراحل يكي پس از ديگري تا زمان آزادي تمام امور توسط مقامات و آژانسهاي فرانسه انجام شد. ما هرگز از هيچ فرصت مذاكره وگفتگويي چشم پوشي نكرديم ".

گفتني است "كريستين چسنات"و"جرج مالبرانت" دو خبرنگار فرانسوي درتاريخ 20 اگوست ( 30 مرداد ماه ) درمسيري ميان شهرهاي نجف و بغداد به همراه راننده سوري خود توسط گروهي مسلح به نام ارتش اسلامي عراق ربوده شدند. اين گروه پس ازگروگان گيري 48 ساعت به دولت فرانسه فرصت داد تا قانون منع حجاب درمدارس فرانسه را لغو كنند .



" ژان پير رافارين" نخست وزير فرانسه روز گذشته و يك روز پس از آزادي دو خبرنگار فرانسوي در جمع رهبران سياسي اين كشور با رد كردن شايعاتي در مورد پرداخت باج از سوي دولت فرانسه براي آزادي دو گروگان گفت كه هيچ مبلغي براي آزادي " كريستين چسنات" و " جرج مالبرانت" از سوي دولت فرانسه پرداخت نشده است. وي تصريح كرد: " نه وجهي پرداخت كرده ايم و نه تصميمي در اين مورد داشتيم."