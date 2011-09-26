آزمایش دوباره شورای امنیت/ وتوی ضد فلسطینی آمریکا جرقه انقلاب جدید

قرار است عصر امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست فلسطین مبنی بر به رسمیت شناخته شدن کشوری مستقل به نام فلسطین مورد بررسی اعضای این شورا قرار گیرد.

اما این درحالی است که بعد از آنکه تلاش های آمریکا و همپیمانانش یعنی اسرائیل و برخی از کشورهای اروپایی برای ممانعت از حضور ابومازن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور ارائه طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین به شکست انجامید گزینه به کارگیری حق وتو از سوی دولت آمریکا دراین باره همانطوری که پیش ازاین نیز اوباما رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد، قوت بیشتری گرفته است.

تلاش واشنگتن برای وتو؛ لکه ننگی بر پیشانی آمریکا

"رشید حسن" نویسنده عرب زبان و از تحلیلگران روزنامه الدستور اردن دراین باره می نویسد: این موضع گیری مخالف آمریکا و دیگر همپیمانان اروپایی اش از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و هلند و دیگر کشورهها همه و همه بیانگر سقوط اخلاقی است و دلیلی واضح و آشکاری براین موضوع است که آمریکا و همپیمانانس حقیقتا مدافع حقوق بشر نیستند بلکه تنها به منافع خود فکر می کنندکه در بیشتر وقتها هم با حقوق بشر و حقوق ملتها وتعیین سرنوشت آنان در تضاد است و تناقض دارد.

این نویسنده درادامه خاطرنشان می کند: تلاش واشنگتن برای بهره گیری از حق وتو درقبال این مسئله لکه ننگی بر پیشانی این کشور و پیشانی همه کسانی خواهد بود که علیه تشکیل کشور مستقل فلسطین و به استقلال رسیدن فلسطینی های دربند اسارت صهیونیست ها رای می دهند.

اوباما غرق در باتلاق صهیونیستی

"عبدالله الشایجی" یکی دیگر از تحلیلگران برجسته جهان عرب و از تحلیلگران روزنامه الاتحاد امارات دراین باره می نویسد: بار دیگر آمیرکا غرق در باتلاق اسرائیل شد و دست به اقداماتی علیه اعراب و مسلمانان جان زد.

وی می افزاید: استفاده از حق وتو علیه تشکیل کشور مستقل از سوی آمریکا خود بیانگر دوگانگی غرب در برخورد با مسائل جهانی است.

اوباما و نتانیاهو

این درحالی است که خود اوباما یکی از طرفداران تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل بود و اما حالا خود نیز بر نظریه خود خط بطلان می کشد.

این نویسنده عرب زبان به موضوع دیگری اشاره می کند که بسیار قابل توجه است و آنکه با وجود اینکه با ریاست لبنان بر شورای امنیت و ریاست قطر در نشست این دوره مجمع عمومی سازمان ملل رنگ و لعاب سازمان عربی بوده، اما همچنان تسلط و هیمنه غرب و زورگویان جهان بر این نهاد بین المللی کاملا واضح و آشکار است.

لزوم انجام اصلاحات در سازمان ملل متحد

"عبدالله الشایجی" درادامه با لحنی طعن آمیز خاطرنشان می کند: نیاز به انجام اصلاحاتی در سازمان ملل متحد به منظور محقق شدن اهدافی که این سازمان 63 سال پیش به خاطر آن بنا نهاده شد، امری کاملا ضروری و لازم است و همچنین به این علت که در آتی یکی دیگر از روسای جمهوری آمریکا علیه وعد و وعیدهایش از حق وتو استفاده نکند!، اصلاح قوانین و مبادی سازمان ملل متحد بسیار ضروری است.

سازمان ملل متحد

مسئولیت اتحادیه عرب در قبال سناریوی "وتوی آمریکا"

"محمد کعوش" یکی دیگر از نویسندگان عرب زبان و از تحلیلگران روزنامه العرب الیوم اردن درباره موضوع فلسطین و وتوی آمریکا می نویسد: دربرابر این سناریوی احتمالی آنچه از اتحادیه عرب انتظار می رود این است که به دنبال راهکاری عربی و بین المللی برای مقابله با این تندباد جدید و در پی یافتن راهی برای مقابله با عواقب آنچه که احتمال وقوعش می رود ، باشد.

استفاده از حق وتو واشنگتن یعنی جرقه "انقلاب جدید" در فلسطین

اتحادیه عرب باید این موضوع را مورد توجه واهتمام خود قرار دهد که از بین رفتن طرح به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین در شورای امنیت یا استفاده ازحق وتو از سوی آمریکا انقلاب جدیدی را در فلسطین کلید می زند.

همچنین اتحادیه عرب باید ضرورت حمایت از ملت فلسطین را در داخل پیش از آنکه مورد تهدیدات آمریکا و اسرائیل قرار بگیرند در نظر داشته باشد چرا که انفجار در داخل قطعا عواقبی در کشورهای عربی درپی خواهد داشت.

بنابراین موضوع تحریم رژیم صهیونیستی باید بار دیگر به صورت جدی از سوی کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای دوست در آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین مطرح شود.

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معصومه فروزان